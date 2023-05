SV Münsing: Viererpacker Mannweiler schießt TSV Sauerlach ab

Von: Rudi Stallein

Durchsetzungsstark: Stefan Mannweiler (gelbes Trikot) erzielte vier der sechs Münsinger Tore gegen Sauerlach. rst © Rudi Stallein

Am Ende war es eine klare Angelegenheit. Mit dem 6:0-Sieg über Schlusslicht TSV Sauerlach verschaffte sich der SV Münsing vorübergehend etwas Luft im Abstiegskampf.

Münsing – Doch zu Beginn gab die Leistung der Gastgeber ihrem Trainer Ralf Zahn mehrfach Gelegenheit für lautstarke Beschwerden. Zu wenig zielstrebig agierte seine Mannschaft, ließ eine Chance nach der anderen ungenutzt verstreichen.

„Wir haben zu wenig Fußball bespielt und sind mit unseren Chancen schlampig umgegangen.“

Bis Stefan Mannweiler entschlossen nachsetzte und aus spitzem Winkel Gäste-Goalie Karim El-Sobhy zum ersten Mal überwand (23.). Auf der Gegenseite verhinderte SVM-Torhüter Michael Hirn wenig später den Ausgleich in einem Eins-gegen-eins-Duell. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit dem Gegner angepasst“, moniert der Coach.

Dazu passte die Entstehung des zweiten SVM-Tores: Lukas Manhart schoss allein vor dem Tor den Sauerlacher Keeper an, von diesem prallte der Ball erneut Manhart gegen den Körper und von dort zum 2:0 über die Linie. „Wir haben zu wenig Fußball bespielt und sind mit unseren Chancen schlampig umgegangen“, berichtet Zahn, was er seinen Kickern in der Pause vorgehalten hatte.

SV Münsing: Stefan Mannweiler gelingt Hattrick binnen zehn Minuten

Und er hätte gerne früher klare Verhältnisse gehabt. Dafür sorgte nach dem Seitenwechsel Stefan Mannweiler mit einem Hattrick innerhalb von zehn Minuten. Das 3:0 markierte er mit einem trockenen Schuss aus 15 Metern. Vier Minuten später ließ er die Sauerlacher wie Slalomstangen auf dem schwer bespielbaren Platz stehen.

In der 57. Minute stocherte er den Ball im Gewühl aus fünf Metern ins Netz zum 5:0. Den Schlusspunkt setzte Manhart per Kopfball am kurzen Pfosten nach einer Ecke des eingewechselten Sebastian Uhle. „Ich hatte in keiner Phase Angst, das wir verlieren könnten“, stellt Zahn abschließend fest. (rst)

SV Münsing - TSV Sauerlach 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 (23.) Mannweiler, 2:0 (30.) Manhart, 3:0, 4:0, 5:0 (47., 51., 57.) Mannweiler, 6:0 (88.) Manhart. – Zuschauer: 100.

SVM: M. Hirn - Buchloh, Mannweiler, L. Hirn, Niggl, Manhart, Holzer, Stingl, Schönacher, Hauptmann, Graf: Eingewechselt: Geiger, Pflieger, Uhle, Auer, Schmid.