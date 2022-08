Coach Zahn nimmt Münsinger in die Pflicht: „Sonst gewinnen wir in der Kreisliga gegen niemanden“

Von: Rudi Stallein

Teilen

Kampfgeist und Einsatzwille sind gefragt beim SV Münsing um Torjäger Sebastian Schönacher (li.). Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hofft der SV Münsing gegen den SC Pöcking-Possenhofen auf die Wende. Coach Zahn beschwört die Aufstiegstugenden.

Münsing – Null Punkte nach zwei Spielen sind nicht das, was sie sich beim SV Münsing zum Start in die erste Kreisligasaison seit 20 Jahren vorgestellt hatten. „Aber wir reden jetzt nicht alles schlecht“, stellt Trainer Ralf Zahn vor dem Auswärtsspiel beim SC Pöcking-Possenhofen klar (heute, 18.30 Uhr). „Dass wir mal zwei Spiele verlieren können, war jedem bewusst.“

„Da haben wir alles vermissen lassen, was uns letzte Saison ausgezeichnet hat: Leidenschaft, Wille, Mut. Das hat mich wahnsinnig gemacht.“

Massiv geärgert hatte den Aufstiegscoach jedoch, wie sich seine Mannschaft zuletzt gegen den TSV Peißenberg in der ersten Halbzeit präsentierte. „Da haben wir alles vermissen lassen, was uns letzte Saison ausgezeichnet hat: Leidenschaft, Wille, Mut. Das hat mich wahnsinnig gemacht“, gesteht der Coach. Folglich sei er in der Pause auch laut und ziemlich direkt geworden. „Da sind schon ein paar Worte gefallen.“ Offenbar hatte er die passenden Worte gefunden, denn die zweiten 45 Minuten waren von deutlich mehr Engagement geprägt.

Darauf aufzubauen, werde man heute Abend im Spiel beim SC Pöcking versuchen. Hoffnung auf einen leidenschaftlicheren Auftritt macht auch die Rückkehr von Torjäger Hans Zachenbacher und Abwehrchef Stefan Mannweiler, die bei der 1:2-Niederlage gegen Peißenberg wegen häuslicher Isolation nicht eingreifen konnten, sich aber bereits wieder im Training befinden. Ebenso wie Mittelfeldstratege Michael Lang, der seinen Urlaub beendet hat und Torhüter Michael Hirn.

SV Münsing: SC Pöcking-Possenhofen für Trainer Zahn Mitfavorit auf den Aufstieg in die Bezirksliga

Somit wird es in der Startelf sicher einige Veränderungen geben. „Ich hoffe, dass wir, wenn wir personell besser aufgestellt sind, auch eine bessere Leistung bringen“, sagt Zahn, der in dem Bezirksliga-Absteiger, der nach zwei Spieltagen und zwei Siegen die Tabelle anführt, einen „bärenstarken Gegner“ erwartet. „Pöcking gilt als Mitfavorit, da werden wir schon liefern müssen“, so der Münsinger Coach.

Er erwarte, dass seine Mannschaft sich wieder auf ihre Tugenden besinne. „Die müssen wir in die Waagschale werfen. Die Einstellung muss stimmen. Wenn es dann gegen einen starken Gegner trotzdem nicht reicht, ist das keine große Sache“, stellt Zahn klar. „Aber so eine Leistung wie die erste Halbzeit gegen Peißenberg darf uns nicht mehr passieren, sonst gewinnen wir in der Kreisliga gegen niemanden.“ (RUDI STALLEIN)

SV Münsing

Werner, M. Hirn – Auer, L. Hirn, J. Holzer, Uhle, Niggl, Schönacher, Manhardt, Graf, Seitz, Geiger, J. Bartl, Hauptmann, Zachenbacher, Lang, Mannweiler.