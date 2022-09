SV Münsings turbulentes Wochenende: Passspiel bei den Löwen abgeschaut, Spitzenreiter geschlagen

Von: Oliver Rabuser

Am Freitag das Jubiläumsspiel gegen die Münchner Löwen, am Sonntag der Heimsieg gegen Kreisliga-Tabellenführer ASV Habach: Für die Münsinger Fußballer um Florian Buchloh (li.) war es das perfekte Wochenende. © or

Mit gerade mal 22 Jahren sind für Florian Buchloh Kommandostrukturen kein Fremdwort. Im Hauptberuf IT-Systemadministrator, leitet der Rechtsverteidiger auch die Kreisliga-Fußballer des SV Münsing als Kapitän an.

Münsing – Nach dem elektrisierenden Jubiläumsspiel am Freitagabend gegen den TSV 1860 München (1:8) und dem Überraschungscoup am Sonntag gegen Tabellenführer ASV Habach (3:2) blickt Buchloh im Gespräch zweier eingefleischter Löwen-Anhänger auf 48 außergewöhnlich bewegte Stunden zurück und gibt eine Einschätzung über den jüngsten Werdegang des SVM ab.

Herr Buchloh, wie sieht es denn nach der ersten Nacht mit geregeltem Schlaf mit den Eindrücken vom Wochenende aus?

Die sind natürlich immer noch überragend und kaum in Worte zu fassen. Ich möchte auch gar keinen Moment gesondert rausnehmen. Der gesamte Freitag war sensationell, angefangen vom Handshake mit den Löwen bei deren Ankunft, bis zum Drumherum danach.

Wie hoch war das Nervositätslevel?

Beim Anpfiff selbst war sie komplett weg, da hatte ich einen kühlen Kopf. Aber davor beim Eintrag in das Goldene Buch der Gemeinde hatte sie ihren Höhepunkt erreicht.

Ihren ersten Zweikampf haben Sie gegen Devin Sür gewonnen. Das dürfte Ihnen Sicherheit gegeben haben?

Das hat mich brutal gepusht. Auch die Mannschaft hat hinterher gesagt, dass sie sich daran hochgezogen hat, weil die Löwen haben auch nur mit Wasser kochen.

Allerdings mit besserer Wasserqualität als in der Kreisliga. Kann man sich dennoch in einem einzigen Match etwas von den Profis abschauen?

Ja, tatsächlich. Was uns auch guttun würde, ist dieses scharfe, genaue Passspiel. Bereits umgesetzt haben wir am Sonntag dann gegen Habach das kompakte Verschieben. Das hat es dem ASV schwer gemacht.

Am Freitag war Barbetrieb bis in die Nacht, Samstag mussten alle beim Abbau anpacken, Sonntag reiste der Tabellenführer an – ideal ist etwas anderes ...

In der Tat sehr unglücklich. Am Samstag gab es schon einige von uns, die nicht ganz fit ausgeschaut haben. Aber offensichtlich hat Habach keinen Ausweichtermin gefunden. Im Löwen-TV sagten dann Felix Hiller und Rainer Kmeth (Fanbeauftragter und Sprecher des TSV 1860, Anm. d. Red.), sie hoffen, dass wir am Wochenende spielfrei sind. Aber die gesamte Euphorie hat uns unglaublich motiviert. Auch als Löwen-Trainer Michael Köllner gewitzelt hat, dass er unser Spiel gegen Habach verfolgt und keine Niederlage sehen möchte.

Dazu kam es am Sonntag bekanntlich nicht. Inwieweit half Euch der Führungstreffer von Sebastian Schönacher?

Einem Ergebnis nachlaufen zu müssen, hätte womöglich die Beine irgendwann schwer gemacht. Das Führungstor nach 16 Minuten war natürlich ein Push für uns. Wir waren sehr gallig und wollten einfach mehr. Es kann auch sein, dass Habach das Spiel etwas leicht genommen hat. Der Ausgleich kurz vor der Pause war ein kleiner Rückschlag. Aber damit klarzukommen macht uns aus. Wir haben das Spiel gemacht und Habach sich wenig einfallen lassen.

Ihre Mannschaft steht nach sieben Spieltagen und anfänglicher Schwierigkeiten auf Platz drei. Ist der SVM jetzt in der Kreisliga angekommen?

Wir sind jetzt absolut angekommen. Der Modus ist ein kleiner Vorteil für uns, weil nach sechs Spieltagen gleich noch mal dieselben Gegner anstehen. Die kannten wir – vielleicht mit Ausnahme der DJK Waldram – alle nicht, wussten deswegen nicht, was uns erwartet. Inzwischen trauen wir uns auch, das Spiel selbst zu machen.

Welche Rolle spielt Trainer Ralf Zahn in diesem Kontext?

Er hat einen riesigen Anteil an der Entwicklung der Mannschaft. Zunächst ging es nach der Coronapause nur darum, wieder Spaß am Fußball zu finden. Jetzt sieht man, dass Ralf jeden Spieler weiterbringt, auch die älteren. Er ist ein sehr großer Faktor.

Ist das Erreichen der Meisterrunde realistisch?

Es ist natürlich ein Thema in der Mannschaft. Es wäre halt schön, wenn man schon zur Winterpause gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat. Doch wir tun gut daran, von Spiel zu Spiel zu denken.

Sie haben mit 22 Jahren den Großteil Ihrer Fußballer-Laufbahn noch vor sich. Gibt es persönliche Planspiele, wo es irgendwann mal hingehen soll?

Natürlich möchte man immer so hoch wie möglich spielen. Aber eigentlich möchte ich vom SV Münsing gar nicht mehr weg. Mit den Jungs irgendwann in die Bezirksliga aufzusteigen, finde ich gar nicht so unrealistisch.