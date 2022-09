Die Löwen kommen - Beim SV Münsing laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren

Von: Rudi Stallein

Der TSV 1860 mit Trainer Michael Köllner (li.) tritt am 23. September bei Adi Miggischs SV Münsing an. © red

Seinen Schlaf lässt er sich nicht nehmen. Acht Stunden müssen drin sein. Aber nach dem Aufwachen gilt sein erster Blick dem Handy.

Münsing – „Whatsapp-Nachrichten checken“, sagt Adrian „Adi“ Miggisch. „Oft sitze ich vor dem Frühstück schon am Computer und schaue nach, ob es was Neues gibt.“

Im Frühjahr dieses Jahres gelang es dem 2. Vorsitzenden und langjährigen Trainer des SV Münsing-Ammerland, die Profimannschaft des TSV 1860 München für ein Freundschaftsspiel anlässlich des 100-jährigen Bestehens seines Vereins an den Hartlweg zu lotsen. Bereits seit Mitte Juli bestimmt die Organisation des Groß-Events am Freitag, 23. September, 18 Uhr, seinen Tagesablauf.

Möglich wurde das Gastspiel des Traditionsvereins zum einen, weil Miggisch seine früheren Kontakte zu den Löwen auffrischte: Er war Anfang der 1990er-Jahre, als ein gewisser Werner Lorant die Profis coachte, Trainer der A-Junioren. „Es waren zähe Verhandlungen“, erzählt der Löwen-Fan, der sein Herz schon bei deren DFB-Pokalsieg 1965 an die 60er verlor.

Das größte Problem sei gewesen, sich auf einen Termin zu einigen. Den fand man schließlich in einer Länderspielpause, während der auch der Spielbetrieb in der 3. Liga ruht. Was bedeutet, dass TSV-Coach Michael Köllner auf jeden Fall mit seiner ersten Garnitur nach Münsing kommt. „Das ist vertraglich festgelegt – es kommen die Profis, keine Amateure“, betont Miggisch.

Je nach Wetter rechnet er mit „2000 plus-minus 500“ Zuschauern. Diese unterzubringen bereitet ihm die geringste Sorge. „1000 können allein rund um den Platz stehen, und mit dem Schafberg könnten wir auch 5000 verkraften“, rechnet Miggisch vor. Entsprechend groß ist der Aufwand, den der 69-jährige mit einem Team von rund 100 Helfern bewältigen muss. „Du musst das mit der Gema-Abrechnung klären, Genehmigungen einholen bei der Gemeinde, beim Landratsamt, beim Roten Kreuz, der Polizei und der Feuerwehr ein Sicherheitskonzept vorlegen“, erläutert Miggisch.

Nahezu alle Vereine im Dorf seien in die Vorbereitungen eingebunden. „Der Burschenverein, die Veteranen, die Trachtler und vom SV die Jugendtrainer, das Frauenteam – einfach alle, die nicht spielen an dem Tag“, zählt der Organisationschef auf. Vier Kassen werden rund um die Sportanlage am Hartlweg am Spieltag geöffnet sein, an sechs Stationen („drei Mal Essen, drei Mal Ausschank“) ist für die Verköstigung der Zuschauerinnen und Zuschauer gesorgt. Für klangvolle Unterhaltung sorgt die Münsinger Musikkapelle. Eine Herausforderung werde auch die Absperrung des Geländes mit „Bauzäunen und Flatterband“, sagt Miggisch, der zudem Vorstand des am 22. April dieses Jahres gegründeten Fanclubs „Münsinger Löwen“ ist.

Man kann also davon ausgehen, dass ihm auch in den nächsten eineinhalb Wochen nicht langweilig werden wird.

Tickets im Vorverkauf

Eintrittskarten kosten für Erwachsene 12 Euro (für Kinder bis 14 Jahre fünf Euro) und sind im Vorverkauf erhältlich bei Sport Reiser in Wolfratshausen, Intersport Utzinger in Geretsried sowie in Münsing bei Auto Graf, Lagerhaus Graf und im SVM-Vereinsheim am Hartlweg 14. (rst)