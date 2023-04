SV Münsing: Etwas Leerlauf erst nach dem 5:0 – klarer Sieg über Sauerlach

Von: Rudi Stallein

Cheftrainer Ralf Zahn und der SV Münsing Ammerland holten einen klaren Sieg über den TSV Sauerlach. © SV Münsing

Der SV Münsing hat das Spiel beim TSV Sauerlach klar mit 6:1 gewonnen. „Auch in der Höhe mehr als verdient“, lautet das Fazit von Trainer Ralf Zahn.

Sauerlach/Münsing – Als leichtes Spiel entpuppte sich die Aufgabe des SV Münsing am Karsamstag beim TSV Sauerlach. „Ich hatte es mir nicht so leicht vorgestellt. Nach dem Sauerlacher Sieg gegen Waldram hätte ich mehr erwartet“, zeigt sich SV-Trainer Ralf Zahn etwas überrascht, dass seinem Team von den Gastgebern kaum Gegenwehr entgegengebracht worden war.

So konnte Münsing von Beginn an einen Angriff nach dem anderen nahezu ungehindert auf das Sauerlacher Tor abspulen. Schon in der sechsten Minute nutzte Sebastian Schönacher nach einer scharfen Hereingabe von außen das Durcheinander im gegnerischen Strafraum zur 1:0-Führung. Vier Minuten später erhöhte Schönacher im Nachschuss auf 2:0. In der Folgezeit verhinderte TSV-Torhüter Athanasios Kourdelakis das eine oder andere mögliche weitere Gegentor, ehe er bei einem Fernschuss von Schönacher zum 3:0-Pausenstand erneut das Nachsehen hatte.

Nach dem Seitenwechsel schraubten Lukas Manhart (mit einem Kopfball-Abstauber) und Sebastian Uhle per Doppelschlag binnen drei Minuten den Vorsprung auf 5:0 aus. „Dann war eine Weile Leerlauf drin, sie haben das nicht mehr ganz so ernst genommen, und irgendwie war bei der deutlichen Führung die Luft raus“, erläutert Zahn. So gelang Karim El-Sobhy mit dem 1:5 ein bisschen Ergebniskorrektur. An der Münsinger Überlegenheit änderte das nichts mehr. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Michael Lang mit seinem Treffer zum 6:1 zwei Minuten vor Ende der Partie. „Das war auch in der Höhe mehr als verdient“, so das Fazit von SV-Coach Zahn. „Mit ein bisschen mehr Konzentration im Abschluss hätten wir sogar deutlich höher gewinnen können.“ RUDI STALLEIN

TSV Sauerlach – SV Münsing 1:6 (0:3)

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 (6., 10., 40.) Schönacher, 0:4 (51.) Manhart, 0:5 (53.) Uhle, 1:5 (71.) El-Sobhy, 1:6 (88.) Lang. – Schiedsrichter: Jan Nagel (SC Unterpfaffenhofen). – Zuschauer: 35.

SV Münsing: M. Hirn - Buchloh, Mannweiler, L. Hirn, Manhart, J. Holzer, Stingl, Schönacher, Geiger, Pflieger. Eingew. Auer, Hauptmann, J. Bartl, Uhle, Lang.