0:2 in Otterfing: Schwacher Auftritt von „Aufbaugegner“ Münsing

Von: Rudi Stallein

„Ein ganz schwacher Auftritt“ sorgt für Ernüchterung beim SV Münsing nach der verdienten 0:2-Niederlage beim TSV Otterfing.

Otterfing/Münsing – Die Kritik war eindeutig. „Wir bauen jeden Gegner auf“, meinte Ralf Zahn noch halb scherzhaft, nachdem die 0:2-Niederlage am Samstagnachmittag beim TSV Otterfing besiegelt war. Sein Team war bis dato in diesem Jahr noch ungeschlagen, der Gastgeber hatte zuvor drei Pleiten am Stück kassiert. Dann legte der SV-Coach kritisch nach: „Das war von Anfang bis Ende zu wenig, von vorne bis hinten mau. Wir waren zu schläfrig, nicht am Platz, von der ersten Minuten unterlegen.“

Weil die Gastgeber, wie Florian Bacher – er hat mit einem Halbvolley schon nach vier Minuten das Kreuzeck nur haarscharf verpasst – mit der Chancenverwertung etwas großzügig umgingen, dauerte es dennoch eine knappe halbe Stunde bis zur Führung: Nach einem Lupfer über die Abwehr konnte Thomas Meier frei vor SVM-Torhüter Michael Hirn überlegt zum 1:0 ins lange Eck einschieben. Wenig später scheiterte Lukas Manhart bei einer der wenigen Münsinger Gelegenheiten aus spitzem Winkel am TSV-Torhüter. „Aber auch dadurch sind wir nicht aufgewacht“, hadert Zahn.

Sein Team profitierte auch nicht davon, dass der Gegner mit seinen vielen Freistößen und Eckbällen nichts anzufangen wusste, und der Unparteiische dem TSV obendrein einen aus Zahns Sicht „relativ eindeutigen“ Foulelfmeter versagte. „So haben sie uns bis zur Halbzeit am Leben gelassen“, folgert der Münsinger Coach.

„Waren gedanklich immer zu spät“: Bitteres Résumé von Münsing-Trainer Zahn

Drei Spielerwechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit sorgten bei den Gästen zwar für etwas mehr Engagement, ohne die Otterfinger Überlegenheit nachhaltig beeinflussen zu können. Eine der zahlreichen Ecken für den TSV brachte dann die Entscheidung. Die Münsinger Defensive ging nicht entschlossen genug zum Ball, Nutznießer war Otterfings Yannick Müller, der nach einer Kopfballvorlage in der 65. Minute auf 2:0 erhöhte.

„Das war ein ganz schwacher Auftritt. Wir waren gedanklich immer zu spät, und dann bis du auch immer einen Schritt zu spät“, analysiert Ralf Zahn. „Deshalb geht die Niederlage auch in der Höhe in Ordnung.“ (rst)