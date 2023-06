„Lasse mich ungern übers Ohr hauen“: Münsing will nach Ärger um Spielverlegung, die Klasse halten

Von: Rudi Stallein

Teilen

Sprüht vor Elan und Einsatzfreude: Münsings Luis Hirn (li.) ist nach überstandener Corona-Infektion für das Relegationshinspiel gegen die SG Aying/Helfendorf wieder einsatzfähig. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Nach dem Skandal um die Spielverlegung will der SV Münsing nun über die Relegation die Klasse erhalten. Es wartet die SG Aying/Helfendorf.

Münsing – Die erste große Empörung ist verraucht, aber der Ärger glimmt noch. „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. So etwas ist einfach irregulär“, gibt Ralf Zahn zu verstehen, dass er nicht bereit ist, einen klaren Regelverstoß widerspruchslos hinzunehmen. Wie berichtet war die für die Teilnahme an der Abstiegsrelegation mitentscheidende Partie zwischen dem SC Oberweikertshofen II und Eichenau am vergangenen Wochenende nach hinten zeitversetzt gespielt worden.

Das folgende 0:0 war das passende Ergebnis, um zu verhindern, dass Münsing als bester Gruppenvierter der Relegation entgehen konnte. „Ich lasse mich ungern nach einem Jahr harter Arbeit übers Ohr hauen“, betont der Münsinger Coach. Dennoch soll der Unmut für die zwei nun anstehenden Relegationsspiele gegen die SG Aying/Helfendorf hinten angestellt werden. Die erste Partie steht am heutigen Donnerstagabend (Anstoß 19 Uhr) in Münsing im Spielplan.

SV Münsing will gegen SG Aying/Helfendorf „den Klassenerhalt sportlich schaffen“

„Wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Spiele“, sagt Zahn. „Wir wollen den Klassenerhalt sportlich schaffen, das hätten wir verdient.“ Nach dem 3:2-Sieg beim FC Real Kreuth nach 1:2-Rückstand wähnt der SVM-Trainer seine Mannschaft bestens gerüstet. „Das hat noch mal einen Push gegeben, nachdem der kurzfristige Ausfall von Luis Hirn vor dem Spiel ein kleiner Schock war.“ Wie sich sein Team dann jedoch aus der Affäre gezogen hat, „gibt mir ein gutes Gefühl“, bekräftigt Zahn. „Die Mannschaft ist sehr fokussiert, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und will den Klassenerhalt unbedingt.“

Psychologisch hat Münsing gegenüber den Gästen vermutlich einen leichten Vorteil. Denn während die Zahn-Truppe sich mit dem Sieg beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer quasi noch eine Zusatzdosis Motivation injizierte, holte die Spielgemeinschaft aus den vergangenen drei Partien nur noch einen einzigen Punkt. Tiefschlag war das 0:7 am letzten Spieltag bei dem sie vom TuS Geretsried II noch von Platz eins verdrängt und in die Relegation geschubst wurde.

„Das ist eine sehr gute Mannschaft, aber sie ist auch anfällig“, hat Ralf Zahn bemerkt. Obendrein hat er bei Trainerkollegen Informationen zum Gegner eingeholt. „Wir wissen über ihre Stärken und Schwächen Bescheid“, so der Münsinger Coach. Die muss er jetzt nur noch seiner Mannschaft verklickern. Gefühlsmäßig sehe er seine Mannschaft im Vorteil, sagt Ralf Zahn. „Aber Gefühle entscheiden eben keine Spiele.“ (Rudi Stallein)

Kader des SV Münsing für das Relegationsspiel gegen SG Aying/Helfendorf

M. Hirn, Werner – Buchloh, Auer, L. Hirn, Mannweiler, Stingl, Hauptmann, Geiger, Graf, Lang, J. Holzer, Schmid, A. Holzer, Huber-Saffer.