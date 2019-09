SV Münsing zittert sich zum Sieg - FSV Höhenrain mit Kantersieg

KREISKLASSE 3 kompakt

von Redaktion Isar-Loisachbote schließen

Klaus Brand war schnell klar, warum sein Team sich trotz zweimaliger Führung am Ende mit einem Unentschieden zufrieden geben musste. „Wir waren einfach vom Mittwochspiel zu müde“, stellte der SVEB-Coach fest.

SV Eurasburg-Beuerberg – SG Oberhausen/Weilheim 3:3 (2:2) – So taten sich die Gastgeber schwer und gerieten früh (14.) in Rückstand. Mit zwei „katastrophalen Fehlern“, leiteten die Gäste den Umschwung ein: Zwei Mal spielte ein Abwehrspieler Felix Gellner den Ball an den Fuß, zwei Mal bedankte sich der Eurasburger Torjäger (16./19.). „Unnötigerweise“, so Brand gelang der SG jedoch noch vor der Pause der 2:2-Ausgleich. Als kurz nach Wiederbeginn Stefan Manhart die Platzherren jedoch erneut in Führung brachte (53.), „hat man denken können, dass sie es jetzt runterspielen“ (Brand). Doch die Gäste erzielten eine Viertelstunde vor Schluss den erneuten Ausgleich. Anschließend hatten beide Teams noch je eine Gelegenheit für den Siegtreffer. „Der Akku war leer. Für manche waren drei Spiele in einer Woche zuviel“, fasste der Coach zusammen. „Dann ist ein Punkt auch mal okay.“ rst

ESV Penzberg – TSV Benediktbeuern 2:1 (1:0) – Es hat nicht viel gefehlt und die Gäste hätten den erhofften Punkt von den Eisenbahnern entführt. Trotz personellem Engpass begannen die von Co-Trainer Dominik Hiederer für den urlaubenden Willi Link betreuten Beurer recht munter und erspielten sich auch Chancen. Zweimal scheiterte Benedikt Veicht, und auch Tobias Eichenseher brachte die Kugel nicht im Kasten der Hausherren unter. Dann versuchte sich Penzbergs Sebastian Schott (36.) mit einem Weitschuss und hatte Glück. Über den etwas zu weit vor seinem Gehäuse postierten TSV-Keeper Max Klingensteiner senkte sich das Spielgerät in die Maschen. Beinahe identisch das 2:0, als Tobias Szekeli (53.) aus ähnlicher Entfernung einen Schuss riskierte. Der TSV steckte nicht auf, kam aber durch Benedikt Guggemos (79.) nur noch zum Anschlusstreffer. dh

SV Münsing - FC Kochelsee-Schlehdorf 2:1 (2:0) – Mit Hängen und Würgen sicherte sich der SVM den zweiten Heimsieg. Dabei war die Elf von Christos Georgiadis zur Pause mit einem beruhigenden 2:0-Vorsprung in die Kabinen gegangen. „Wir waren in der ersten Halbzeit mit dem Kopf überhaupt nicht da“, monierte Gästetrainer Maximilian Wagner. In der 13. Minute schaltete Christos Gkouziotis am schnellsten, als nach Flanke von Julian Hauptmann der Torschuss von Max Pflieger kurz abprallte, und trat den Ball zum 1:0 ins Netz. Nach einer halben Stunde erhöhte Pflieger selbst auf 2:0. Auf der Gegenseite konnte Eric Maier sich bei einem Schuss des eingewechselten Vitus Huber beweisen, viel mehr bekam der Münsinger Schlussmann nicht zu tun. Das änderte sich in den zweiten 45 Minuten. Seinen größten Moment hatte er in der 68. Minute, als er einen von Matthias Leiss getretenen Foulelfmeter abwehrte. Den Nachschuss setzte Florian Kammerlochner neben das Tor. Doch in dieser Phase hatten die Gäste zunehmend mehr vom Spiel. „Wir hatten keine klaren Spielzüge mehr nach vorn“, musste SVM-Coach Georgiadis eingestehen. „Dadurch haben wir den Gegner unnötig stark gemacht.“ Deren gesteigertes Engagement wurde eine Viertelstunde vor Schluss belohnt: Konstantin Kroenauer legte den Ball quer auf Markus Kröner, der Maier mit einem platzierten Flachschuss keine Chance ließ. Zu mehr reichte es für die Gäste jedoch nicht mehr, zumal der SVM-Keeper in der Nachspielzeit erneut glänzend reagierte. „In der zweiten Halbzeit haben sie sich richtig reingehauen“, fand Max Wagner . „Aber wir brauchen einfach zu viele Chancen.“ rst

FSV Höhenrain - FC Garmisch II 5:0 (1:0) – Nach drei Niederlagen am Stück gelang dem FSV der ersehnte Befreiungsschlag. „Wir haben heute über 90 Minuten sehr diszipliniert gespielt. Das war letztlich ausschlaggebend“, freute sich Trainer Gerhard Gleißner. Während bei den Gastgebern Max Feirer und Maximilian Lutz gute Chancen ungenutzt ließen, hatte der Aufsteiger Glück, als ein Garmischer in der ersten Halbzeit den Ball aus zehn Metern über das Tor donnerte. Kurz vor der Pause gelang Maximilian Lutz die 1:0-Führung. „In der zweiten Halbzeit haben wir weiter das Heft in die Hand genommen“, so Gleißner, der in der 66. Minute das 2:0 durch Benedikt Huber bejubeln durfte. Als Johannes Ohlhof wenig später auf 3:0 erhöhte, waren die Gäste mit ihrem Latein am Ende. Erneut Ohlhof (82.) und der im Feld eingewechselte Torhüter Tim Closs (84.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase auf 5:0. „Das Ergebnis ist vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen“, räumte Gleißner ein. rst