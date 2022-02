Tag der zwei Gesichter - TuS unterliegt Waldram 1:2

Einen Ausrutscher leisteten sich Johannes Bahnmüller (am Ball) und der TuS Geretsried am Samstag im Vorbereitungsspiel gegen Waldram: Die DJK um Kapitän Daniel Ettenhuber (re.) gewann mit 2:1.

Gäste drehen Spiel mit zwei Elfmetern

Von Rudi Stallein schließen

Für den TuS Geretsried setzte es im Testspiel gegen die DJK Waldram eine ernüchternde Niederlage. Der Coach gab sich nach dem Spiel kritisch bezüglich der Einstellung.

Geretsried/Waldram – Das war nix – jedenfalls aus Sicht des Favoriten. Nach dem 7:2-Sieg am Donnerstag beim Bezirksligisten SC Pöcking-Possenhofen, präsentierten sich die Fußballer des TuS Geretsried im Testspiel-Derby gegen die DJK Waldram ebenso ideen- wie leidenschaftslos und unterlagen am Ende gegen den Kreisligisten nicht mal unverdient mit 1:2 (1:1). „Es ist ja vorher drüber gesprochen worden, dass es gefährlich ist, nach so einem Spiel wie in Pöcking gegen einen unterklassigen Gegner voll da zu sein. Und genau das ist eingetreten“, kritisierte TuS-Coach Martin Grelics den Auftritt seines Teams vor allem in der ersten Halbzeit. Zumal da auch noch eine auch fürs erste Landesliga-Pflichtspiel gegen Bad Heilbrunn denkbare Startelf auf dem Platz stand. „Es war für jeden zu sehen, dass 15 Prozent weniger an Leistung nicht reicht.“

Die zwei Spielklassen niedriger angesiedelten Waldramer zeigten sich gegen den Landesligisten von Beginn an hoch motiviert. TuS-Torhüter Sebastian Untch war schon nach drei Minuten bei einem Schuss von Xaver Gruber gefordert. Auf der Gegenseite scheiterte Fabio Pech mit einem Distanzschuss an Keeper Florian Schubert (20.), der wenig später gegen Srdan Ivkovic das Nachsehen hatte. Die 1:0-Führung (24.) sorgte zwar für ein leichtes Übergewicht der Gastgeber. Großartige Tormöglichkeiten ergaben sich daraus nicht. „Wir haben das Gegenpressing heute nicht so gespielt wie in Pöcking, dann kommen wenig zwingende Situationen zustande“, erklärte Grelics. Kurz vor dem Seitenwechsel Luca Faganello per Elfmeter der 1:1-Ausgleich. „Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden“, kommentierte DJK-Trainer Guido Herberth den engagierten Auftritt seiner Elf bis dahin.

Die zweite Halbzeit begann der TuS mit einer komplett neuen Elf, lediglich Robin Renger spielte 90 Minuten durch. Das Gros bestand nun aus Spielern der Zweiten Mannschaft. Die spielt bekanntlich in der Kreisklasse, eine Liga unter Waldram, was die Gäste augenscheinlich dazu bewog, ein bisschen runterzufahren. „Die zweite Halbzeit war auf beiden Seiten sehr fehlerreich“, stellte TuS-Coach Grelics später fest. Sein Gegenüber monierte, dass ihm seine Mannschaft wieder einmal ihre „zwei Gesichter gezeigt“ hatte. „Deshalb stehen wir in der Liga da, wo wir stehen“, so Herberth. Das es in diesem Derby am Ende trotzdem einen Sieger gab, lag daran, dass kurz vor Schluss TuS-Verteidiger Hubert Zappe unglücklich mit Waldrams Yannick Kutz zusammenrumpelte. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Bernhard Kresta in der 87. Minute zum 2:1-Sieg für die DJK.