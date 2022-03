„Taktisch vogelwild“ - Coach Herberth faltet DJK Waldram nach schlafloser Nacht zusammen

Guido Herberth, Trainer der DJK Waldram, war nach der Pleite gegen den FC Deisenhofen III bedient. © Rudi Stallein

Nach der Testspielniederlage der DJK Waldram gegen die Dritte des FC Deisenhofen fehlen Coach Guido Herberth die Worte. Er nimmt seine Spieler in die Pflicht.

Waldram – Er hatte eindringlich gewarnt vor der Qualität des vermeintlich schwächeren, weil zwei Klassen tiefer angesiedelten Gegners. Entsprechend frustriert zeigte sich Guido Herberth nach der 1:3 (0:1)-Niederlage der Waldramer Fußballer im Testspiel beim FC Deisenhofen III. „Mir fehlen die Worte“, sagte der DJK-Coach, der auch nach einer „schlaflosen Nacht“ den Ausfall von vier Stammspielern nicht als Entschuldigung gelten lassen mochte.

„Taktisch vogelwild“ habe sein Team sich verhalten, nichts umgesetzt, was vorgegeben gewesen sei und es „nicht geschafft, dass wir die fordern“. Vielmehr waren seine Akteure überfordert mit dem Spiel des Tabellenführers der A-Klasse 4. Erst in der 77. Minute gelang Abdel Kabbaj der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand. Herberth: „Mit so einer Leistung sind wir in der Kreisliga Abstiegskandidat Nummer zwei, gleich hinter Bad Kohlgrub.“ (rst)