BCF-Coach Rödl: „Tief verteidigen können wir gut“

Von: Oliver Rabuser

Sicher stand die BCF-Abwehr um Patrick Weilguni (Mi.) beim 1:0-Sieg über Tabellenführer Denklingen. © hans lippert

Wolfratshausen – Die Taktik war garstig, das Ergebnis aber umso ansehnlicher: Mit 1:0 (1:0) stellte der BCF Wolfratshausen dem Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Denklingen auf heimischem Kunstrasen tatsächlich ein Bein und kann jetzt wieder ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Zumal es nächste Woche zum Gipfeltreffen der Verfolger in Oberweikertshofen kommt.

„Demütig bleiben“, lautet der erste Rat von Mitch Rödl. Er entschuldigte sich nach Schlusspfiff fast ein wenig bei seinem Denklinger Kollegen Markus Ansorge für die destruktive Vorgehensweise. „Das ist nicht der Fußball, den wir spielen wollen. Aber wir wollten erfolgreich sein“, erläuterte der Farcheter Spielertrainer die Abkehr von gepflegten Ballstafetten. Schließlich hat der Klassenprimus seine Stärke im Konterspiel – daher die wohlüberlegte Entscheidung. „Tief verteidigen können wir gut“, betont Rödl. Und das taten seine Mannen auch. Zwar war der Offensivdruck des VfL von eher überschaubarem Ausmaß. Aus den Augen lassen darf man den Aufsteiger aber zu keiner Zeit.

Geholfen hat dem Ballclub ein frühes Eigentor der Gäste: Kayra Arikan brachte den Ball von der Torauslinie scharf nach Innen, wo ihn Tormann Manuel Seifert Mitspieler Tobias Ried ungünstig in dessen Rückwärtsbewegung bugsierte – 1:0. Zuvor parierte Seifert den Knaller von Emre Uguz aus gut 20 Metern einwandfrei. Arikan indes war zum zweiten Mal in Folge unmittelbar in den Spielausgang involviert. Rödl outet sich ob der Anlagen des Technikers: „Er ist jetzt in der Verfassung, in der er Spiele entscheiden kann.“ Dass Arikan nach einer Stunde mit der Ampelkarte vorzeitig vom Platz musste, schmälert sein Zutun in keinster Weise. Zumal die zweite Verwarnung nichts anderes war als ein Pressschlag und damit eine Fehlentscheidung des ansonsten umsichtigen Referees.

Denklingen versuchte den nummerischen Vorteil zu nutzen, scheiterte aber mehrfach an BCF-Keeper Adrian Neumeier. „Wir haben den Druck erhöht, aber es ist nichts rumgekommen“, bilanzierte VfL-Coach Ansorge. Jona Lehr hätte nach einem Lapsus von Seifert alles klar machen können. Doch der Winkel war sehr spitz, und der BCF trotz nicht mehr gewillt, seine nunmehr richtig gute Ausgangslage für den Landesliga-Aufstiegskampf noch leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

BCF Wolfratshausen - VfL Denklingen 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 (11.) Ried (Eigentor). – Gelb-Rot: Arikan (BCF/64.). – Schiedsrichter: Zimmermann (Prien). – Zuschauer: 150. - BCF: Neumaier – Weilguni, Arikan, Bonic, Müller, Milic, Hummel, P. Schubnell (70. Kantar), Rödl, Uguz (77. Camara), Lehr.