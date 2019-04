Topspiel für BCF-Frauen, Verfolgerduell beim FSV Höhenrain

BCF-Coach Bogos: „Werden die Busfahrt genießen“

Die Frauen des BCF Wolfratshausen reisen entspannt zum Favoriten FC Ruderting. Der FSV Höhenrain möchte Platz zwei festigen.

Wolfratshausen – Völlig entspannt reisen die Farcheter Fußballerinnen zum Topspiel der Landesliga Süd beim FC Ruderting (Samstag, 17 Uhr). „Wir werden die Busfahrt genießen und schauen, ob wir den Topfavoriten – anders als wie bei der 0:5-Hinspielniederlage – etwas ärgern können“, sagt BCF-Trainer Helmut Bogos. Der Tabellenführer aus dem Landkreis Passau hat bisher sämtliche 13 Saisonspiele gewonnen und dabei nur acht Gegentreffer zugelassen. „Unser Defensive wird wieder gut stehen müssen, um dem enormen Druck der Gastgeber standzuhalten“, ist sich Bogos der großen Herausforderung für seine Schützlinge bewusst. Doch mit zehn Siegen aus zwölf Begegnungen – und das als Landesliga-Neuling – brauchen sich auch die BCF-Frauen nicht zu verstecken. deh

Höhenrain– Nach zwei Auswärtsspielen in Folge genießen die Höhenrainer Fußballerinnen endlich wieder Heimvorteil. Am Sonntag um 11 Uhr kommt es am Bussardweg zum Verfolgerduell mit dem Tabellendritten der Bezirksoberliga, der DJK Traunstein. „ Auf heimischem Platz möchten wir diesem starken Gegner Paroli bieten und den Traunsteinerinnen auch kämpferisch in Nichts nachstehen“, lautet die Vorgabe von Teamsprecherin Katharina Seidl. Schließlich könne der FSV mit mit einem Sieg seinen zweiten Platz festigen. Allerdings dürfte es kein leichtes Unterfangen werden, zumal auch Torjägerin Andrea Berchtold (Platzwunde) wie schon in der Vorwoche verletzungsbedingt noch nicht wieder zur Verfügung steht. deh