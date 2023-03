Topspiel für den TuS im Tabellenkeller

Geretsried zu Gast in Grünwald

Von Rudi Stallein schließen

Beim TSV Grünwald wollen die Fußballer des TuS Geretsried am heutigen Samstag ihre Erfolgsserie fortsetzen. Doch die Gastgeber befinden sich ebenfalls im Aufwind.

Geretsried – Die Kontrahenten stehen mit dem Rücken zur Wand, sprich gerade mal knapp über dem Strich, der sie von der Abstiegsrelegation trennt. Und dennoch darf man die Partie zwischen dem TSV Grünwald und dem TuS Geretsried (Sa., 15 Uhr) als ein Topspiel bezeichnen – treffen doch die zwei besten Landesliga-Teams der Rückrunde aufeinander. Der TuS ist seit sechs Spielen ohne Niederlage, Grünwald feierte nach der Winterpause drei Siege am Stück gegen den TSV Ampfing (1:0), den Kirchheimer SC (3:0) und den FC Schwaig (2:0).

„Das ist schon das heißeste Team der Rückrunde“, zollt Daniel Dittmann der Mannschaft von Trainer Florian de Prato Respekt. „Du gewinnst in der Landesliga nicht mal eben so drei Spiele und noch dazu alle drei zu Null.“ Weitere Sympathiepunkte sammeln die Münchner Vorstädter bei Dittmann, weil sie ähnliche Spielweise pflegen, wie er sie auch von seiner eigenen Mannschaft einfordert: „Sehr emotional in den Zweikämpfen, total auf Trab, 90 Minuten präsent.“

Dass sein eigenes Team nach dem jüngsten 4:0-Erfolg beim ASV Dachau die Rückrundentabelle der Landesliga Süd-Ost anführt, mag der TuS-Coach hingegen nicht überbewerten. „Wir haben keinen Höhenflug“, sagt Dittmann. „Wir haben eine gute Phase, aber wir wissen, dass es schnell wieder in die falsche Richtung gehen kann.“ Deshalb müsse man – Achtung: Phrasenschwein! – weiterhin von Spiel zu Spiel denken. Schließlich sei man derzeit nur einen Punkt von den Plätzen, die in die Abstiegsrelegation führen, entfernt. „Das lässt keinen Höhenflug zu“, betont der 23-Jährige. Der TuS-Trainer muss obendrein vor dem wichtigen Duell, bei dem sein Team sich im Erfolgsfall – und passenden Ergebnissen der Konkurrenz vorausgesetzt – weiter vom Tabellenkeller absetzen könnte, ein paar Akteure ersetzen. Neben dem länger verletzten 1:0-Siegtorschützen aus dem Hinspiel, Sebastian Schrills, fehlen heute im Rückspiel auch Robin Renger (berufsbedingt), Srdan Ivkovic (verletzt), Mario Walker (Urlaub) und Marc Thiess (studienbedingt). „Aber wir haben brutales Vertrauen in Spieler, und ich glaube, dass wir damit die Ausfälle gut kompensieren können“, gibt sich Dittmann optimistisch. So ist zum Beispiel Lukas Kellner nach längerer Verletzungspause wieder ein Kandidat für die Startelf.

Trotz der namhaften Ausfälle reise man „nur mit 15 Spielern, darunter zwei A-Junioren“, nach Grünwald. Ein Grund ist, dass die Zweite Mannschaft am Wochenende ebenfalls die Winterpause beendet und Doppelbelastungen möglichst vermieden werden sollen.

TuS Geretsried: Radic, Günther - Wiedenhofer, Hofherr, Kirschner, T. Karpouzidis, N. Karpouzidis, Fister, Berger, Kellner, Podunavac, Dukic, Pech, Lajqi, Bahnmüller, Redjepi, Pepeluh.