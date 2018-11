Torfestival im Kellerduell: Doppelpacker Garbe führt Wolfratshausen zum Sieg

FC Geretsried verteidigt zu schlecht

Thomas Weile wusste, woran es lag, dass er kurz vor der Pause Wölfe-Kapitän Robert Kneuer nur durch ein Foulspiel an der Strafraumgrenze bremsen konnte. „Das kommt davon, wenn ihr die Bälle so scheiße rumspielt“, hielt der Innenverteidiger des FC Geretsried lautstark seinen Mitspielern vor.

Geretsried/Wolfratshausen – Sein Nebenmann in der Geretsrieder Hintermannschaft ergänzte die Mängelliste des Tabellenvorletzten um einen weiteren Punkt: „Wir sind zu langsam, deshalb so viele Fouls“, ärgerte sich Peter Faast.

Der anschließende Freistoß blieb zwar folgenlos, aber angesichts eines 1:3-Rückstands und schwindender Kräfte war der Frust der Gastgeber im Kellerderby gegen den TSV Wolfratshausen zu verstehen. Das erste Gegentor hatte der Aufsteiger schon in der zweiten Minute kassiert. Christoph Steinberger legte beim ersten Angriff der Gäste in den Rückraum ab auf Robert Garbe, der mit wuchtigem Schuss Benjamin Dytrt im FC-Tor überwand. Mit einem „Tor aus dem Nichts“ brachte Kevin Maier die Gastgeber nach einer Viertelstunde zurück ins Spiel. Die Freude währte nur kurz. In der 25. Minute war Sebastian Damm Nutznießer eines von Dytrt zu kurz abgewehrten Freistoßes, zehn Minuten später drosch Robert Kneuer den Ball vom Strafstoßkreis zum 3:1 ins Netz. „Wenn man die Gäste so zum Tore schießen einlädt, nehmen die es natürlich an“, monierte FC-Trainer Patrick Scheichenost nach Spielschluss „drei selbst verschuldete Gegentore.“ Damit meinte er nicht das 1:4: Bei einer flachen Hereingabe von Steinberger konnte Jakub Vetrovec nicht anders, als aus fünf Metern einzunetzen.

„Die erste Halbzeit haben wir richtig gut gespielt“, lobte TSV-Trainer Stephan Berger den Auftritt seiner Elf, die sich im zweiten Durchgang zunächst erholten Gastgebern gegenübersah, die auch nach dem 1:5, das Steinberger selbst erzielte, nicht aufsteckten und dank eines Eigentors auf 2:5 verkürzten. Robert Garbe zirkelte einen Freistoß zum 6:2 in den Winkel, ehe der FC nach schöner Kombination durch Adrian Skwara auf 3:6 verkürzte. „Das war wichtig für die Tabelle und für den Kopf“, freute sich Stephan Berger über einen verdienten Sieg, mit dem die Wölfe die Kellertreppe eine große Stufe hinaufklettern.

FC Geretsried – TSV Wolfratshausen 3:6 (1:4)

Tore: 0:2 (2.) Garbe, 1:1 (15.) Maier, 1:2 (25.) Damm, 1:3 (35.) Kneuer, 1:4 (45.) Vetrovec, 1:5 (66.) Steinberger, 2:5 (80., ET) Lederer, 2:6 (86.) Garbe, 3:6 (90.) Skwara. – Rote Karte: Schleicher (TSV, 88.).

FC Geretsried: Dytrt – Illie, S. Uchtdorf, Huber, Faast, Skwara, M. Uchtdorf, T. Scheichenost, Pantelic, Maier, Weile. – Eingew.: Coban, Smiatek, Weichelt.

TSV Wolfratshausen: Otte – Siml, Vetrovec, Gauges, Damm, Steinberger, Lederer, Garbe, Wienhold, Kneuer, Try. – Eingew.: Gabriel, Schleicher, Rieger.