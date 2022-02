Torjäger Ivkovic meldet sich beim TuS Geretsried mit Dreierpack zurück

Teilen

Srdan Ivkovic (r.) erzielte drei Treffer für den TuS Geretsried. © Rudi Stallein

Torjäger Srdan Ivkovic hat beim TuS Geretsried ein gelungenes Comeback gefeiert. Im Test gegen den SC Pöcking-Possenhofen markierte der Stürmer drei Treffer.

Auf so ein Ergebnis haben sie beim TuS Geretsried lange warten müssen. „Uns hat es mal gutgetan, aus unseren Chancen auch Tore gemacht zu haben“, kommentiert Coach Martin Grelics den überzeugenden 7:2-Erfolg am Donnerstagabend beim SC Pöcking-Possenhofen. Nach einem frühen 0:1-Rückstand durch Clemens Link (2.) drehten die Gäste die Partie zügig und lagen beim Seitenwechsel bereits mit 6:1 vorn. Mit drei Treffern fügte sich Srdan Ivkovic bei seinem Comeback nach schwerer Verletzung und zwischenzeitigem Engagement im Ausland nahtlos wieder in seine alte Truppe ein. Simon Rauscheder, Christoph Klein und Vitalij Lux besorgten die weiteren Tore im ersten Durchgang.

„Alles in allem können wir mit dem Spiel zufrieden sein.“

„Es schaut so aus, als hätten sie uns an die Wand gespielt“, ärgert sich SC-Trainer Simon Gebhart, „dabei war es kein so schlechtes Spiel – aber ein Spiegelbild unserer bisherigen Saison.“ Zu häufig habe seine Elf dem Gegner die Assists zum Torerfolg geliefert – und damit das für die erste Vorbereitungspartie ausgegebene Ziel „möglichst wenig individuelle Fehler zu machen“ ad absurdum geführt. „Das nervt mich schon“, sagt Gebhart.

Sein Geretsrieder Trainerkollege monierte ebenfalls gelegentliche individuelle Fehler, die jedoch nur zu „zwei unnötigen Gegentoren“ geführt hatten. „Wichtig war, dass wir ein Erfolgserlebnis hatten, und dass gute Energie auf dem Platz war“, stellt Grelics fest. Die Treffer im zweiten Durchgang erzielten Gianluca Zandt für Pöcking (72.) und Niko Karpouzidis (80.), der per Elfmeter den 7:2-Endstand markierte. Grelics Fazit: „Alles in allem können wir mit dem Spiel zufrieden sein.“ (rst)