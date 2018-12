SVM-Knipser Schmid: „Ich sehe die Dinge nicht mehr so verbissen“

Münsings Top-Torjäger im Interview

von Fussball Vorort FuPa Oberbayern schließen

Simon Schmid hat sich zurück gekämpft. Nach einem Leistenbruch und einem Muskelfaserriss ist er wieder zurück auf dem Platz und trifft wie eh und je. Im Vorort-Interview spricht er über seine Knipser-Qualitäten.

Fussball Vorort hat mit dem Toptorjäger der Kreisklasse Zugspitze 3 gesprochen. Im Interview spricht er über sein Erfolgsgeheimnis, die schwierige Zeit während seiner Verletzung und weshalb Fußball ihm gar nicht mehr so wichtig ist.

Simon, du hast 16 Tore in 16 Spielen erzielt. Was ist dein Erfolgsgeheimnis?

Ich habe einen Torriecher, den hatte ich schon immer. Seit sechs bis sieben Jahren konnte ich ihn dann als Angreifer einsetzen und richtig ausprägen. Viel Anteil hat auch die Mannschaft und ein Quäntchen Glück ist natürlich auch ausschlaggebend.

Diese Saison hast du bereits acht Treffer vorbereitet. Bist du überhaupt noch wegzudenken aus der Mannschaft?

Die Mannschaft vertraut mir. Deshalb kann ich auch was zurück geben. Es ist ein beiderseitiges Geben und Nehmen.

Du bist 26 Jahre alt und Münsing bisher immer treu geblieben. Willst du deine fußballerische Laufbahn bis Ende in Münsing verbringen?

Derzeit macht es viel Spaß. Die Entwicklung der Mannschaft ist gut. Nur wenn ich eine Saison komplett schmerzfrei durchspielen kann, würde ich einen Gedanken daran verschwenden, höherklassig zu spielen.

Im Jahr 2015 hattest du zwei schwere Verletzungen, die dich zurück geworfen haben (Leistenbruch, Muskelfaserriss d. Red.). Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?

Das zerfrisst einen, wenn man will und dennoch nicht kann. Allein bis zu meiner Diagnose Leistenbruch hat es ein Jahr lang gedauert, ehe sie von einem Arzt gestellt wurde. Ich bin allen, die mir geholfen haben, sehr dankbar. Ich sehe die Dinge seitdem nicht mehr so verbissen. Fußball steht in meinem Leben nicht mehr an erster Stelle. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und ,,nein'' zu sagen. Ich lasse auch mal Anderen den Vortritt und muss nicht jedes Spiel bestreiten.

Gab es, als es bei dir gesundheitlich und sportlich wieder bergauf ging, Angebote von anderen Clubs?

Es gab lose Anfragen aus der Bezirksliga, aber nur aus meiner unmittelbaren Umgebung.

Was würdest du machen, wenn du die Torjägerkrone und damit die ERDINGER-Kästen gewinnst?

Natürlich eine große Feier mit der Mannschaft und dem Vorstand. Ein bis zwei Kästen würde ich mir selbst abzwacken.

Text: Fabian Schönrock