Toto-Pokal: ASC Geretsried erwartet BCF Wolfratshausen zum Pokalderby – SV Münsing in Farchant

BCF Wolfratshausen als Favorit

Für Vereine aus der Tölzer Region stehen zwei Toto-Pokal-Halbfinals an: SVM hat eine weite Anreise nach Farchant, der ASC Geretsried empfängt den BCF.

SG Farchant/Oberau - SV Münsing-A. (Mi., 19 Uhr)

Auch wenn er sich nach dem letztwöchigen Toto-Pokal-Sieg bei Geto-Dacii Garmisch (0:2) für das Halbfinale einen Gegner aus der Umgebung gewünscht hätte, nimmt Ralf Zahn die erneut weite Anfahrt nach Farchant eher gelassen. „Wir kennen uns in der Richtung ja schon aus,“ sagt der SVM-Trainer schmunzelnd. Vielmehr sieht er in der Partie gegen den Kreisklassisten „einen weiteren super Test für uns“.

Umso erfreulicher ist für ihn, dass er dafür personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Lediglich die Brüder Julian und Lukas Hauptmann haben sich in den Kurzurlaub verabschiedet; dafür steht Neuzugang Maximilian Spilker (vom FC Alemannia München) wieder zur Verfügung. Von daher macht sich Zahn, „personell aktuell überhaupt keine Sorgen“. Ein Weiterkommen ist das unumstrittene Ziel bei den Münsingern. (cga)

ASC Geretsried - BCF Wolfratshausen (Mi., 19 Uhr, Sportplatz Böhmwiese)

Große Vorfreude herrscht beim ASC vor dem Duell mit dem höherklassigen Nachbarn. „Der Pokal gibt dir die Möglichkeit, dass du auch mal gegen einen Bezirksligisten spielst“, freut sich Spielertrainer Tasso Lasidis. Wobei die Geretsrieder erst kürzlich in der Wintervorbereitung bei einer 0:9-Niederlage gegen die Farcheter den Klassenunterschied zu spüren bekamen.

„Da haben sie richtig stark gespielt“, findet Lasidis, bekräftigt aber auch, dass seine Mannschaft ein ähnliches Resultat im Pokalderby verhindern will. Es ist eben eines dieser Duelle unter dem Motto „David gegen Goliath“, was den Pokal für Vereine wie den ASC so attraktiv macht. Die Frage nach dem Antrieb stellt sich für den Kreisklassisten daher in keinster Weise: „Wir sind total motiviert“, betont Lasidis.

BCF Wolfratshausen auf dem Papier Favorit

Der BCF wiederum kann nach dem gelungenen Bezirksliga-Auftakt gegen Murnau (2:1) einigermaßen gelöst an die Pokal-Aufgabe gehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, mit welchem Kader die Farcheter an der Böhmwiese eintreffen werden. Im Duell gegen seinen Ex-Klub RW Bad Tölz vergangene Woche hatte Coach Tarkan Demir seinen Co-Trainer Ioannis Pavlidis mit einer Mischung aus Erster und Zweiter Mannschaft antreten lassen.

In dieser Konstellation drehte Farchet einen 1:3-Rückstand über das Elfmeterschießen noch zu einem Sieg. Ein Vorteil ist möglicherweise, dass der BCF erst am Sonntag wieder in der Liga ran muss, andererseits bereits 48 Stunden später erneut antritt. Als letzter Bezirksligist wären die Farcheter nun zumindest auf dem Papier der Favorit im Kreis Zugspitze. (cga)