Trainer-Frust nach unnötiger Waldramer Niederlage

DJK verliert 1:3 in Ohlstadt

Von Rudi Stallein schließen

Ziemlich angefressen – so lässt sich Günther Mückes Gemütszustand nach der 1:3-Pleite der Waldramer Fußballer beim SV Ohlstadt milde umschreiben. „Manchmal scheint es, als fände das, was wir den Spielern sagen kein Gehör. Deshalb sind wir gerade mächtig frustriert“, sagte der DJK-Coach. aus seiner Sicht wären statt der Niederlage auch drei Punkte für sein eigenes Team drin gewesen.

Ohlstadt/Waldram - So verzeichneten die Gäste im ersten Durchgang ein optisches Übergewicht. „Wir haben bis zum Sechzehner gut kombiniert, aber in der Box waren wir nicht präsent genug“, skizziert Mücke das einzige Manko. Bezeichnenderweise brauchte es zur Führung nach einer halben Stunde ein Eigentor der Gastgeber. Wenig später versäumte es Luca Faganello allein vor SV-Torhüter Jonas Fuhrmann auf 2:0 zu erhöhen. Das rächte sich unmittelbar vor dem Pausenpfiff: Bei einer Ecke kam Franz Christoph Leis am kurzen Pfosten unbedrängt zum Kopfball – 1:1. „Und keiner weiß, warum“, schimpfte Mücke noch eine Stunde später. „Das Tor hat uns das Genick gebrochen.“

Nach dem Seitenwechsel war von der Vorgabe des Waldramer Trainerteams, „mutiger spielen, den Gegner zu Fehlern zwingen“, nicht viel zusehen. Stattdessen kam Ohlstadt mit Dampf aus der Kabine, spielte nun „galliger“ und präsentierte sich als Team sehr kompakt. Dagegen fanden die Gäste kein Mittel. Zwar monierte Mücke „zwei strittige Situationen“ gegen Waldram. So lag beim 2:1 für Ohlstadt aus DJK-Sicht ein Abseits vor. Wenig später reklamierten die Gäste nach einer Aktion des SV-Keepers Elfmeter oder wenigstens eine Ecke statt Abstoß. „Aber die Schiedsrichterin hat das Spiel nicht verloren, das haben wir schon selbst verbockt“, blieb Mücke objektiv. „Es fehlt bei uns derzeit einfach einer, der in solchen Situationen das Spiel an sich reißt“, gab der Coach zu bedenken. Eine weitere schlecht verteidigte Ecke bescherte den Gastgebern kurz vor Schluss das 3:1. „Das stinkt uns Trainern ungemein“, spricht Mücke auch für seinen Kollegen Dominik Irmer, „weil wir heute drei Big Points hätten gewinnen können.“

SV Ohlstadt - DJK Waldram 3:1 (1:1) - Tore: 0:1 (30.) Thümmler (ET), 1:1 (45.) Leis, 2:1 (55.) Augscheller, 3:1 (86.) Leis. – Zeitstrafe: Häfner (Waldram, 55.) – Schiedsrichterin: Jacqueline Heß (VfB Sparta München). – Zuschauer: 130.

DJK: Schubert - Müller, Schwesig, Schiegl, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Faganello, Blöckner, Schmid, Häfner. Eingewechselt: Bahnmüller, Ryan, Gebel, Booth.