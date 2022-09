Trainer Tochtermann erkennt „absoluten Aufwärtstrend“

Von: Oliver Rabuser

Nach zwei vergebenen Hochkarätern beim Stand von 0:0 versenkt Manuel Spreiter (oben) im dritten Versuch das Leder zum 1:2-Anschlusstreffer. © Andreas Mayr

BCF Wolfratshausen war beim 2:3 in Murnau knapp am einem Punktgewinn dran. Im Farcheter Tor ist Oppolzer ein starker Rückhalt.

Wolfratshausen – Ein wenig trauerte Heinz Tochtermann dem knapp verpassten Remis nach. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“, betont der Trainer des BCF Wolfratshausen nach der etwas unglücklichen 2:3-Niederlagen beim TSV Murnau. „Es war unser bestes Spiel in dieser Saison“, vervollständigt Tochtermann seine Anerkennung über eine für ihn teilweise selbst überraschend augenfällige Leistung seines Teams. Der 66-Jährige sieht seine Eleven nahe dem, was er sich wöchentlich von ihnen erwartet. Die Partie beim Aufsteiger sei als „absoluter Aufwärtstrend“ einzuordnen.

Hummel trifft nur die Latte

Einzig das Ballglück fehlte zum Ende hin. Wie schon in Bad Heilbrunn, verhinderte auch diesmal ein Lattentreffer den späten Gleichstand. Timon Hummel schraubte sich beim Eckball von Amani Mbaraka in die Luft, beförderte den Ball aber per Kopf an das Quergebälk. In erster Linie aber gefiel Tochtermann eine weit höhere Stabilität seines Teams nach Rückstanden. Brachen die Farcheter in Penzberg noch auseinander, fühlten sie sich durch den Doppelschlag der Drachen eher angestachelt. „Unsere Angriffe sind wütender geworden“, lobte der Coach.

Kutters Doppelpack zur Murnauer 2:0-Führung

Doch zunächst mussten die Wolfratshauser Murnaus Ausnahmewaffe Georg Kutter in zwei Fällen gewähren lassen. Eine Hereingabe von der rechten Seite müdete im Kopfball zum 0:1, und nach einer Kombination durch das Zentrum, schloss Kutter aus 17 Metern per Flachschuss unhaltbar zum 0:2 ab. „Schwer zu verteidigen“, räumte Tochtermann ein.

Spreiter trifft im dritten Anlauf.

Dass Manuel Spreiter beim Stand von 0:0 bereits zwei Hochkaräter auf dem Schlappen hatte, soll nicht unerwähnt bleiben. Denn Spreiters dritter Versuch saß. Durchsetzungsstark im Eins gegen Eins traf der Warngauer aus elf Metern Torentfernung zum Anschluss. Adama Dirarras individuelle Klasse war verantwortlich für den Ausgleich. Ein starkes Dribbling kurz vor der Pause schloss er mit einem platzierten Schuss zum 2:2 ab. „Psychologisch ein guter Zeitpunkt und auch verdient“, resümiert Tochtermann.

Beide Teams lieferten sich über die gesamte Spielzeit einen Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem der BCF im zweiten Durchgang aber einmal maßgeblich patzte. Erst ein ohne Not verursachter Eckball, dann die schlechte Staffelung am Fünfer – 2:3. Danach habe er zwar den angeschlagenen Musti Kantar vom Feld nehmen müssen, und auch bei Ralf Schubnell war der Tank leer, Das folgende „Alles oder Nichts“ war dennoch unumgänglich. Brandeten Gefahrenherde auf, bereinigte sie der starke Tormann Simon Oppolzer, der trotz des nassen Geläufs hervorragend mitspielte. Und wäre Hummels Kopfball im Murnauer Kasten gelandet, wäre die Farcherter Fußballwelt total in Ordnung gewesen. So aber müssen sich die Flößerstädter ihr Erfolgserlebnis am kommenden Samstag gegen den FC Deisenhofen holen.

TSV Murnau – BCF Wolfratshausen 3:2 (2:2)

Tore: 1:0 (13.) Kutter, 2:0 (22.) Kutter, 2:1 (36.) Spreiter, 2:2 (44.) Diarra, 3:2 (56.) Schmidt Cabrera. – Schiedsrichter: Alexander Meier (SV Waldperlach). – Zuschauer: 200.

BCF: Oppolzer – Weilguni (69. Glavas), Hummel, Kukrica, Müller, Schubnell, Kantar (63. Hölting), Mbaraka, Eismann (46. Arikan) – Diarra, Spreiter.