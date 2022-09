Training gestrichen - Spieltermin des BCF wackelt

Von: Oliver Rabuser

Seinen Kasten sauber gehalten hatte Torhüter Simon Oppolzer (re.) zuletzt gegen Denklingen. In Aubing wird auf den BCF wieder viel Arbeit zukommen. © hans lippert

Ein hoher Krankenstand macht dem BCF Wolfratshausen in dieser Woche Kummer. Es ist noch offen, ob die Farcheter für ihr Match beim SV Aubing genügend Spieler zusammen bekommen.

Wolfratshausen – Zwei verdiente Siege am Stück sind nicht gleich zwingend ein triftiger Grund für einen ausschweifenden Wiesn-Besuch. Stimmungsfördernd sind sie gleichwohl schon. Entsprechend lustig ging es zu, als sich ein Großteil der Fußballer des BCF Wolfratshausen zum Feiern auf dem Oktoberfest einfand. Freilich nur so lange, bis in den Folgetagen die ersten Hälse kratzten, erhöhte Körpertemperaturen zu messen waren und auch die ersten Corona-Schnelltests anschlugen. Mit der Konsequenz, dass das Training am Donnerstag kurzerhand gestrichen wurde. Rein vorsorglich, um den Kader für die Partie am Sonntag um 14.30 Uhr beim SV Aubing nicht unnötig zu dezimieren.

Ob die Partie tatsächlich stattfindet, steht allerdings noch nicht fest. Zumindest haben sich die Farcheter am Donnerstag mit den Gastgebern ins Benehmen gesetzt. Wie die Aubinger mit der Anfrage aus Wolfratshausen umgehen werden, wusste Leo Fleischer am Freitag noch nicht. „Aber sie waren immerhin gesprächsbereit“, berichtet der Farcheter Coach. Möglich wäre gemäß den gültigen Richtlinien auch eine Spielabsage über den Verband, also den offiziellen Weg. Der aber sieht verpflichtend acht positive PCR-Tests von den zuletzt auf dem Spielberichtsbogen notierten Akteuren vor. „Dürfte unwahrscheinlich sein“, sagt Fleischer. Somit ist man auf das Wohlwollen der Aubinger angewiesen.

Abgesehen von der ausgefallenen Übungseinheit läuft beim Tabellenelften die Vorbereitung auf diese Bezirksoberliga-Partie wie gewohnt. „Sonst hätten wir ein Problem, falls wir doch spielen müssen“, gibt der Coach zu bedenken. Weil selbst ebenfalls im Krankenstand fühlte sich der 25-Jährige in den letzten Tagen nicht in der Verfassung, sich mit dem SVA zu beschäftigen. Am Samstag wollte er Videomaterial vom jüngsten Auswärtserfolg der Münchner in Penzberg sichten, um zumindest eine rudimentäre Einschätzung des ansonsten doch eher unbekannten Gegners zu erhalten.

Wird am Sonntag angepfiffen, müssen zwei Spieler auf BCF-Seite definitiv passen. Jona Lehr einmalig, das war länger bekannt. Und natürlich Musti Kantar nach seinem Tackling in die Beine seines Denklinger Gegenspielers: Der 34-Jährige wurde für dieses Vergehen vom Sportgericht für drei Partien aus dem Verkehr gezogen. Personellen Zuwachs gibt es derweil auf anderer Ebene: So wird Adrian Neumeier Fleischer bis zum Winter als Co-Trainer unterstützen. Der etatmäßige Torhüter ist derzeit wegen eines Kreuzbandrisses außer Gefecht.