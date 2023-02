Überlegen zum zweiten Sieg: BCF Wolfratshausen schlägt 1860-Amateure

Von: Oliver Rabuser

Maßgerecht serviert wurde BCF-Stürmer Nico Eismann (re.) die Vorlage zum 2:0-Zwischenstand. Am Ende gewannen die Farcheter beim TSV 1860 III mit 5:0. Foto: or © or

Allmählich kommen die Fußballer des BCF Wolfratshausen in Schwung. Mit 5:1 (2:0) gewann der Bezirksligist sein jüngstes Vorbereitungsspiel beim TSV 1860 München III.

München/Wolfratshausen – Am kommenden Wochenende laden die Farcheter mit dem SV Miesbach (Samstag, 14 Uhr) und SC Pöcking (Sonntag, 16.30 Uhr) zwei Kreisligisten zur Generalprobe ein. Sinn des Programms ist es, dem gesamten Kader noch einmal ausreichend Spielzeit zukommen zu lassen.

Quasi als Prolog für die zwölf Begegnungen umfassende Rückserie der Bezirksliga Süd, die der Ballclub am 11. März mit dem Heimderby gegen den 1.FC Penzberg eröffnet.

Das Match bei der dritten Mannschaft der Löwen bot sich förmlich an. Zum einen hat deren Trainer Lulzim Kuqi eine Vergangenheit als Coach der BCF-Reserve. Überdies ließen 14 Siege aus 15 Spielen einen ambitionierten Kreisklassisten erwarten. „Sie wollen aufsteigen, sind deswegen keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt“, erläuterte Leo Fleischer. Nichtsdestotrotz erwartete der Farcheter Übungsleiter eine klare Überlegenheit seiner Elf, was sich in Form zweier Treffer auch rasch einstellen sollte. Manuel Spreiter besorgte nach abgefälschter Hereingabe mit einer Direktabnahme das Führungstor. Nico Eismann legte am zweiten Pfosten nach, als der BCF das Spiel geschickt auf die linke Seite verlagerte, von wo Adama Diarra den Ball maßgerecht servierte.

Beim Anschlusstor der Giesinger stimmten dann mal die Abstände beim Anlaufen nicht. Änderte aber nichts am Spielgeschehen, das weiterhin die Flößerstädter dominierten. „Wir waren überlegen, aber die Struktur ging durch die Wechsel etwas verloren“, relativierte Fleischer den zweiten Abschnitt. Eismann schnürte mit einem Kopfballtor den Doppelpack, Musti Kantar im Nachschuss sowie Jean-Luca Dötsch aus der Distanz machten den 5:0-Endstand perfekt.

Damit ging für den BCF das erste ursprünglich auch so abgesetzte Spiel planmäßig über die Bühne. Mit Kayra Arikan auf der ungewohnten Position des Innenverteidigers, wo künftig öfter mal improvisiert werden muss. Denn Anto Stipic möchte auf eigenen Wunsch vorerst nur in der Reserve kicken. (or)