Königsdorf baut die Tabellenführung aus: Klarer Sieg über den FC Geretsried

Teilen

Durchgestartet sind die Königsdorfer um Spielertrainer Hannes Huber (am Ball) im ersten Match nach der Winterpause und gewannen gegen den FC Geretsried mit 4:1. © esc

Einig waren sich nach dem Schlusspfiff die beiden Spielertrainer in der Bewertung der Partie des TSV Königsdorf gegen den FC Geretsried in der Meisterrunde F der A-Klassen.

Königsdorf/Geretsried – „Das Niveau war ziemlich mau. Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass es das erste Punktspiel nach der Winterpause war“, sagte TSV-Coach Hannes Huber, der sich jedoch über einen letztlich ungefährdeten 4:1 (2:1)-Sieg freute. Auch ließ keiner der beiden Trainer einen Zweifel daran, dass der Königsdorfer Erfolg „durchaus verdient“ gewesen sei.

In der Bewertung, warum den rund 100 Zuschauern so wenig Begeisterndes geboten worden war, wurden dann allerdings unterschiedliche Gründe genannt. „In erster Linie die Verletzungsmisere“, machte FCG-Spielertrainer Benedikt Uchtdorf dafür verantwortlich. Zudem bezeichnete er sein Team in Folge der schlechten Vorbereitung als ziemlich „unfit. Das wurde vor allem in der zweiten Halbzeit deutlich, als die Kräfte bei uns rapide nachließen.“ Allerdings wollte er die Niederlage auch nicht zu hoch aufhängen: „Wir sind ja mit dem Ziel in die Saison gegangen, nicht abzusteigen. Das haben wir mit dem Erreichen der Meisterrunde geschafft. Also sind alle Partien, die jetzt noch kommen, für uns Bonusspiele.“

Auch wenn das Geschehen auf dem grünen Rasen wenig erbaulich war, so machten die Gastgeber doch deutlich, dass sie die Punkte behalten wollten. So erreichte ein Pass in den freien Raum Louis Gogolin, der nicht lange fackelte und zum 1:0 abzog (21.). Nach einem Steilpass auf Johannes Kerwien lief dieser alleine auf FC-Keeper Dominik Bingold zu und ließ ihm mit einem platzierten Flachschuss keine Chance (27.). Dann allerdings eine ähnliche Situation auf der anderen Seite, wobei sich der Königsdorfer Innenverteidiger nach einem langen Ball auf Salvatore Vinciguerra verschätzte und die Kugel durchrutschen ließ. So hatte der FC-Angreifer keine Mühe, die Kugel im Netz unterzubringen (39.). Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie eher noch zerfahrener, wobei Königsdorf einige gute Möglichkeiten hatte. Eine schöne Einzelleistung von Markus Schlickenrieder war etwa das 3:1. Da hatte der Angreifer aus etwa 22 Metern den Ball schön angenommen und mit einem sehenswerten Schuss im langen Eck versenkt. Den Schlusspunkt schließlich setzte Georg Mayer, der eine präzise Flanke von links aus kurzer Distanz verwandelte und Königsdorf dazu verhalf, die Tabellenführung weiter auszubauen.

TSV Königsdorf - FC Geretsried 4:1 (2:1)

Tore: 1:0 (21.) Gogolin, 2:0 (27.) Kerwien, 2:1 (39.) Vinciguerra, 3:1 (57.) Schlickenrieder, 4:1 (63.) Mayer.

TSV: Heigl - Lachner, Mayer, D. Rubröder, Dietrich, Gogolin, Kerwien, Vardarli, Huber, Schlickenrieder, Seestaller. Eing.: Hartmann, Kraus, Schlott, Kozlowski.

FCG: D. Bingold - Faast, Kießling, B. Uchtdorf, Al Ahmadi, Vinciguerra, Kreuzig, S. Uchtdorf, Scheichenost. Eing.: Pfadisch, Sattler, Müller, Lug.