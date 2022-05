Königsdorf darf weiter hoffen: Klarer Heimsieg gegen Höhenrain II

Königsdorf obenauf: Während der gesamten Spielzeit waren die Hausherren (in Rot) mit (2. v. li.) Florian Kraus und Markus Schlickenrieder (3. v. re.) der Höhenrainer Reserve überlegen und gewannen verdient mit 3:0. © hans demmel

Es war in der letzten Minute der ersten Halbzeit, als Königsdorfs Keeper Tamas Korcsmar erstmals bei einem Weitschuss des Höhenrainers Matthias Mock richtig auf die Probe gestellt wurde.

Königsdorf/Höhenrain – Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Hausherren das Geschehen eindeutig diktiert und einen glatten 3:0-Vorsprung herausgeschossen. Zugleich bedeutete das Pausenresultat auch den Endstand der Partie, womit sich der TSV weiter Hoffnung auf einen der vorderen beiden Plätze machen darf.

Von Beginn an stellten die Gastgeber klar, wer Herr im Hause ist. Die FSV-Reserve kam selten in die gegnerische Hälfte, konzentrierte sich auf die Defensivarbeit. Lange hielt die Gegenwehr jedoch nicht: Im Anschluss an eine Ecke köpfte Florian Kraus die Kugel gegen die Latte, Louis Gagolin reagierte am schnellsten – 1:0. Königsdorf wollte mehr, machte weiter Druck. Auf der rechten Seite liefen die Angriffe meist über Bernd Seestaller oder Johannes Kerwien, wobei Letzterer FSV-Verteidiger Sebastian Lehner mehrmals vor Probleme stellte. Die Folgen: Ein Elfmeter, den Maximilian Baldus unhaltbar in die Maschen hämmerte sowie kurz darauf ein Freistoß. TSV-Spielertrainer Hannes Huber zirkelte das Spielgerät vor den gegnerischen Kasten, erneut war Gagolin zur Stelle und verlängerte zur 3:0-Führung. Das Ergebnis hätte bis zum Seitenwechsel sogar noch höher ausfallen können. „Die Leistung von uns im ersten Abschnitt grenzte schon eher an Frechheit“, stellte Gästetrainer Christian Feirer fest. „Wille und Leidenschaft haben ganz einfach gefehlt. Da musste sich der Gegner nicht besonders anstrengen.“

Nach Wiederbeginn kam von beiden Seiten nur noch wenig. So plätscherte das Geschehen dahin und am Ende stand ein absolut verdienter 3:0-Sieg für die Gastgeber. Hannes Huber war zufrieden: „Mich freut ganz besonders, dass wir durch eine geschlossene Mannschaftsleistung die drei Punkte geholt haben. Sollten auch die noch verbleibenden Begegnungen so absolviert werden, ist es wirklich schwer, gegen uns zu gewinnen.“ Außerdem zollte der Coach seinen Einwechselspielern ein Kompliment: „Zur Halbzeit habe ich fünf neue Spieler gebracht. Alle haben sich bestens eingefügt und eine gute Leistung gezeigt.“ (Hans Demmel)

TSV Königsdorf - FSV Höhenrain II 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 (17.) Gagolin, 2:0 (22./ Elfmeter) M. Baldus, 3:0 (26.) Gagolin. – Zuschauer: 50.

TSV: Korcsmar - Mayer, T. Baldus, Kraus, Gagolin, Kerwien, M. Baldus, Schlickenrieder, Totzauer, Huber, Seestaller - Rubroeder, Kozlowski, Panajot.

FSV: Hauptenbuchner - Lehner, Eisele, Ostermeier, Rittinghaus, Demmler, Schaller, Reinhart, Klostermeier, Mock, Marrone - Trischberger, Brücklmeier, Gröll.