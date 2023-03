Geretsried baut seine Erfolgsbilanz aus

Von: Rudi Stallein

Knapp, aber nicht unverdient setzten sich die Geretsrieder um Adrian Hofherr (li., im Duell gegen TSV-Torhüter Lukas Brand) am Samstag in Grünwald durch und bauten damit den Abstand zur Relegationszone aus. © robert Brouzek

Die Fußballer des TuS Geretsried bleiben in der Erfolgsspur: Beim TSV Grünwald feierte die Elf von Trainer Daniel Dittmann einen 2:1-Sieg, der am Ende etwas glücklich anmutet, aber nicht unverdient zustande kam.

Grünwald/Geretsried – Besonders in der Anfangsphase hatten die Gäste Fortuna auf ihrer Seite. „Die ersten zehn Minuten waren nicht gut, wenn wir da mit zwei Toren zurück liegen, können wir uns nicht beklagen“, musste der TuS-Coach einräumen. Das es anders kam, verdankte sein Team Torhüter Cedomir Radic, der nach drei Minuten bei einer Eins-gegen-Eins-Situation zum ersten Mal entscheidend eingreifen musste und seine stärkste Aktion in der neunten Minute nachschob: Nach Foul im Strafraum entschied Referee Julius Egen-Gödde auf Elfmeter. David Halbich visierte flach die vom Schützen aus gesehen rechte Ecke an, für die sich auch Radic entschieden hatte.

„Danach hatten wir das Spiel besser im Griff“, konstatierte Dittmann. Und bald stellte seine Mannschaft auch nach Torchancen ein Gleichgewicht her. Bei einem Freistoß von Adrian Hofherr fischte TSV-Torhüter Lukas Brandl den vom Wind getragenen Ball gerade noch aus dem Torwinkel, in der 24. Minute scheiterte Fabijan Podunavac mit einer Großchance. Zwei Minuten später legte Podunavac nach Balleroberung mit Mittelfeld den Turbo ein und bediente Marko Dukic, der Brandl keine Chance ließ. In der Folgezeit verpassten zunächst Christian Wiedenhofer und Taso Karpouzidis mit Volleyschüssen das Ziel, ehe Niko Karpouzidis sich im Zweikampf energisch durchsetzte und auf Podunavac passte, der nur noch den Grünwalder Keeper vor sich hatte – 2:0 mit dem Pausenpfiff.

Nach Wiederbeginn drängten die Gastgeber auf den Anschlusstreffer. Der Chronist verzeichnete Versuche von Alex Rojek, Dimitrios Vourtsis, Markus Kreuzeder und Andre Gasteiger fast im Minutentakt. In der 59. Minute flog erneut Radic in den Blickpunkt, als er einen Distanzschuss von Gasteiger parierte. Erst zehn Minuten vor Schluss verkürzte der eingewechselte Gasteiger auf 1:2. „Spielerisch haben wir es in der zweiten Halbzeit nicht mehr gut gemacht. Grünwald war in dieser Phase aktiver, wie haben zu früh lange, hohe Bälle gespielt“, stellte Dittmann fest. „Allerdings hatten wir trotzdem noch einige Möglichkeiten, das Spiel früher zu entscheiden, aber die haben wir nicht genutzt.“

Die beste Gelegenheit bot sich Podunavac, der mit einem Freistoß in der 90. Minute am glänzend parierenden Brandl scheiterte. „Man muss auch mal dreckig gewinnen“, sagte Dittmann und sah mit einem Augenzwinkern über die spielerische Beschränktheit im zweiten Durchgang hinweg. Zu den positiven Erkenntnissen nahm der TuS-Coach mit, dass Niko Karpouzidis nach seiner langwierigen Verletzung ein erfreuliches Startelf-Comeback feierte: „Er hatte nach der langen Pause anfangs leichte Schwierigkeiten, aber dann eine sehr gute Zweikampfbilanz und insgesamt ein super Spiel gemacht.“

TSV Grünwald - TuS Geretsried 1:2 (0:2) - Tore: 0:1 (26.) Dukic, 0:2 (45.) Podunavac, 1:2 (80.) Gasteiger. – Schiedsrichter: Julius Egen-Gödde. – Zuschauer: 120.

TuS Geretsried: Radic - Wiedenhofer, Lajqi, N. Karpouzidis (65., Kirschner), Podunavac, T. Karpouzidis (86., Ivkovic), Bahnmüller (75., Redjepi), Berger (69., Prepeluh), Hofherr, Dukic, Pech.