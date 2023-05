TuS-Coach Dittmann: „Ein Sieg, dann wären wir rechnerisch durch“

Geretsried erwartet Pullach zum Derby

Von Rudi Stallein schließen

Top motiviert geht der TuS Geretsried am Samstag in sein Heimspiel gegen den SV Pullach. Mit einem Dreier könnte man den Klassenerhalt endgültig perfekt machen.

Geretsried – Das letzte von einem halben Dutzend sogenannter Sechs-Punkte-Spiele steht für die Fußballer des TuS Geretsried noch auf dem Programm. Mit einem Erfolg im Kellerduell gegen den SV Pullach (Sa., 15 Uhr) könnte die Truppe von Daniel Dittmann den Klassenerhalt perfekt machen. „Ein Sieg, dann wären wir auch rechnerisch durch“, sagt der TuS-Coach, dem es wie allen im Verein nur recht wäre, wenn man entspannt und frei von Abstiegsängsten in die letzten zwei Partien gegen die Spitzenteams aus Brückmühl und Traunstein gehen könnte.

Das Hinspiel gewannen die Geretsrieder in Pullach nach einem 0:1-Rückstand durch Tore von Srdan Ivkovic (21.) und Robin Renger (88.) mit 2:1 und leiteten damit nach zuvor fünf Niederlagen am Stück den Aufschwung ein. Aber diese Partie dient nur noch bedingt als Orientierung und zur Bewertung des Pullacher Leistungsvermögens. Ebenso wie der TuS war der Bayernligaabsteiger „ganz gut ins neue Jahr gestartet“, wie Dittmann feststellt. Deshalb sei er überrascht, dass die Gäste kurz vor Schluss noch den Trainer austauschten: Ex-Profi Fabian Lamotte, der erst zum Beginn der Saison vom Bayernligisten TSV 1865 Dachau gekommen war, musste vor drei Wochen seine Tasche packen. Zu groß ist bei den Gästen, die derzeit den ersten Relegationsplatz belegen, die Angst, in die Bezirksliga durchzumarschieren. Das soll nun der bisherige Co-Trainer Vinzenz Loisl verhindern. Die Bilanz des Pullacher Urgesteins nach drei Spielen in der Chefrolle: ein Sieg, eine Niederlage und zuletzt ein 2:2 gegen den TSV Ampfing. „Das macht es für uns nicht leichter, mit einem neuen Trainer ist das ein bisschen eine Wundertüte“, sagt Daniel Dittmann. „Aber in so einer Situation muss es die Mannschaft richten, und die hat sich gegenüber dem Hinspiel nicht verändert“, geht der TuS-Coach des derzeitigen Tabellenelften die Partie gelassen an. „Es ist jetzt nochmal heißer, aber wir haben nicht ständig die Ergebnisse verfolgt, weil wir es jetzt selbst in der Hand haben. Und die Spieler können es kaum abwarten, dass es gegen Pullach losgeht.“

Dass seine Truppe nochmal alles in die Waagschale werfen wird, davon ist er überzeugt. „Im Abstiegskampf brauchst du Mentalität – und die Mentalitätsfrage habe ich bei meiner Mannschaft noch nie stellen müssen. Die Jungs sind auch drei Spiele vor Schluss noch topmotiviert.“

TuS Geretsried: Radic, Günther - Wiedenhofer, N. Karpouzidis, Renger, Podunavac, T. Karpouzidis, Walker, Hofherr, Ivkovic, Lajqi, Kellner, Bauer, Bahnmüller, Pech, Fister, Maison.