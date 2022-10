TuS-Coach Dittmann: „Haben zuhause noch kein schlechtes Spiel gemacht“

Von: Rudi Stallein

Teilen

Der Mittelfeld-Stratege ist zurück: Im heutigen Landesliga-Heimspiel gegen Wasserburg soll Robin Renger (re.) dem TuS Geretsried helfen, die jüngste Negativserie zu beenden. © rudi stallein

Gegen den TSV Wasserburg möchte Landesligist TuS Geretsried seine jüngste Negativserie beenden. Der Coach hofft insbesondere auf eine „andere Grundhaltung“ und ein positives Auftreten seiner Kicker.

Geretsried – Es ist nicht verwunderlich, dass sich bei den Fußballern des TuS Geretsried die Stimmung im Team allmählich der Tabellenposition annähert. So hat denn auch Trainer Daniel Dittmann nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ein zumindest phasenweise deutlich spürbares Schwinden von Positivität als „ein Haupt-Manko“ der aktuellen Talfahrt ausgemacht. Das Feedback aus dem Mannschaftsrat nach der jüngsten 1:4-Niederlage in Eggenfelden habe ihn in seiner Erkenntnis bestätigt, so Dittmann: „Das ist jetzt wichtig, dass wir wieder Positivität reinbringen, um wieder Energie zu bekommen, um sich wieder gegenseitig zu pushen.“

Auf dem Platz ist nach der Niederlagenserie eher das Gegenteil zu bemerken. Da werde häufiger als gewöhnlich die Schuld für Fehler schnell mal beim Mitspieler gesucht. Im Training habe er dabei erste Fortschritte in die richtige Richtung erkennen können. „Es war extrem viel Zug drin“, sagt der TuS-Coach. Deshalb hoffe er für das Heimspiel am heutigen Samstag gegen den TSV 1880 Wasserburg (15 Uhr) „sehr auf eine andere Grundhaltung“. Vor allem das „Zusammensacken nach Gegentoren“ sollte auf einen kurzen Schreckmoment reduziert werden.

Als teamgeistfördernde Maßnahme sei auch die übliche Abschlussbesprechung am Donnerstagabend stark verkürzt worden. Die gewonnene Zeit investierten Trainerteam und Spieler in ein gemeinsames Abendessen im Vereinsheim. Damit ist der Rahmen für das nächste Heimspiel mal abgesteckt.

Grundsätzlich sei „die langfristige Entwicklung der Mannschaft nach wie vor das Wichtigste“, macht der 22-jährige Trainer deutlich, dass er nicht gewillt ist, von seiner Linie komplett abzuweichen. „Ich werde mein Ding weiter durchziehen. Aber dazu gehört natürlich auch, Spiele zu gewinnen.“

Am besten sofort. Und gegen Bayernliga-Absteiger Wasserburg, der nach zahlreichen Spielerabgängen einen Umbruch vollzieht und derzeit Rang elf im Tableau einnimmt, stünden laut Dittmann „die Chancen extrem gut“, am Ende etwas Zählbares zustande zu bringen. „Wir haben zu Hause noch kein schlechtes Spiel gemacht. Selbst bei unseren Niederlagen hat sich die Mannschaft gut präsentiert“, analysiert der Coach und fügt schmunzelnd hinzu. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir ein extrem gutes Spiel machen.“

Sein Optimismus rührt auch aus der Tatsache, dass die zuletzt schmerzlich vermissten Mittelfeldstrategen Robin Renger und Mario Walker wieder mit von der Partie sind. Somit steht den Hausherren nahezu der komplette Kader zur Verfügung.

TuS Geretsried: Untch, Voß - Wiedenhofer, L. Kellner, Buchner, Ivkovic, Buchmair, Renger, Walker, Schrills, Joh. Bahnmüller, Jon. Bahnmüller, T. Karpouzidis, Pech, Bauer, Kirschner, Podunavac, L. Lajqi, P. Lajqi.