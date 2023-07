TuS-Coach Dittmann lobt: „Sehr viel Kreativität gesehen“

Von: Rudi Stallein

Doppelpack: In dieser Szene erzielte Srdan Ivkovic (re.) die 1:0-Führung für den TuS im Testspiel gegen Olching. Der Kroate markierte in der zweiten Halbzeit auch den 2:1-Siegtreffer. © rudi stallein

Die Generalprobe ist gelungen. Mit einem 2:1-Sieg gegen den SC Olching feierte der TuS Geretsried den dritten Testspielsieg in Serie und zeigt sich gut gerüstet für den Landesliga-Start am kommenden Wochenende. „Das war insgesamt ein sehr gutes Spiel. Wir hatten sehr viel Kontrolle mit dem Ball“, zeigte sich Daniel Dittmann angetan vom Auftreten seiner Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit. „Da haben wir nicht eine einzige Chance für den Gegner zugelassen.“

Im eigenen Angriff ergaben sich dagegen durch energisches Pressing etliche gute Gelegenheiten. Eine Ecke für Olching ging der frühen TuS-Führung voraus: Der abgewehrte Ball gelangte über Belmin Idrizovic und Fabijan Podunavac zu Srdan Ivkovic, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschoss. Zehn Minuten später tankte sich Idrizovic am Strafraumeck durch, zielte jedoch knapp vorbei. Nach einer guten halben Stunde bot sich dem Kraftpaket im TuS-Angriff die nächste gute Gelegenheit – dieses Mal flog sein Schlenzer knapp am rechten Pfosten vorbei. Die letzte große Chance im ersten Durchgang vergab Ivkovic, der seinen Gegenspieler mit zwei schnellen Haken stehenließ, das Tor jedoch knapp verfehlte. Negativpunkt der ersten Halbzeit: Mario Walker und Podunavac gingen verletzt aus dem Spiel; vor allem Walkers Knöchel schaute nicht gut aus. „Wahrscheinlich eine Verletzung am Innen- oder Außenband, aber wir müssen das MRT abwarten“, mochte Dittmann keine voreilige Diagnose stellen.

Nach dem Seitenwechsel nahmen sich die Gastgeber eine 15-minütige Auszeit. „Da hatten wir eine Phase des Aushaltens“, erklärte der Coach. „Der Gegner wollte mehr machen, und wir haben es in der Phase nicht geschafft, Mann-gegen-Mann zu verteidigen.“ So gelang Olching per Nachschuss der 1:1-Ausgleich (51.). „Wir hatten zwar auch zwei sehr gute eigene Chancen, aber wir haben es da nicht geschafft, Olching ausbremsen“, stellte Dittmann fest. Erst nach etwa 20 Minuten bekam sein Team die Partie wieder unter Kontrolle und ging verdient erneut in Führung. Nach einem abgefangenen Olchinger Angriff setzte Lars Maison mit schnellem Umschalten Ivkovic in Szene. Der Torjäger schloss frei vor SC-Torhüter Michael Loroff zum 2:1 ab.

„Es ist noch nicht ganz ausgereift, aber ich habe sehr viel Kreativität bei meiner Mannschaft gesehen“, freute sich der Trainer. Dem Ligastart am kommenden Samstag, 22. Juli, um 14 Uhr bei Aufsteiger TSV Kastl blickt der 23-Jährige entspannt entgegen: „Es kann jeder Gegner kommen, wir sind absolut bereit.“