TuS-Coach Dittmann: „Wir brauchen den Sieg - und wir wollen den Sieg“

Geretsried will gegen Forstinning den ersten Dreier

Von Rudi Stallein schließen

Fehlstarts haben beim TuS Geretsried Tradition. Dieses Jahr sollte alles anders werden, aber die Saison gleicht bisher einem einzigen Déjà-vu: Nach drei Spielen steht die Elf von Trainer Daniel Dittmann in der Tabelle sogar noch einen Tick schlechter da, als zwölf Monate zuvor. Damals hatte der 5:1-Auftaktsieg gegen die SE Freising im Nachhinein betrachtet die Realität ein wenig verklärt. Zwei Spiele später warf der damalige Coach Martin Grelics nach einer 0:2-Niederlage gegen den VfB Forstinning frustriert die Brocken hin.

Heuer soll im vierten Versuch endlich der erste Sieg einfahren werden – kurioserweise gegen Forstinning (Sa., 14 Uhr). „Das Ziel ist natürlich, dieses Spiel zu gewinnen“, betont Grelics-Nachfolger Dittmann: „Den Schalter umzulegen geht am besten über Erfolg. Deshalb brauchen wir den Sieg und wir wollen den Sieg. Wir werden alles tun, um gegen Forstinning zu gewinnen.“

Den heutigen Gegner zu beurteilen, falle ihm allerdings nicht leicht, gesteht der 23-Jährige. Der VfB musste vergangenen Saison als Aufsteiger in die Abstiegsrelegation und sicherte sich erst im letzten Moment durch einen 6:5-Sieg im Elfmeterschießen gegen den ASV Dachau ein weiteres Jahr in der Landesliga. Mit dem neuen Trainer Florian Hahn startete der Klub achterbahnmäßig in die aktuelle Spielzeit: Einem 1:4 gegen den TuS Holzkirchen folgte ein 2:1-Sieg beim TSV 1860 Rosenheim, zuletzt setzte es eine herbe 3:6-Pleite gegen die SpVgg Feldmoching. „Sie sind schwer einzuschätzen, haben einen neuen Trainer und auch viel Veränderung im Kader“, so Dittmann, der vor allem vor Mohamad Awata (Neuzugang vom SV Heimstetten) Respekt zeigt: Der spielende Co-Trainer ist mit drei verwandelten Elfmetern derzeit bester Torschütze des VfB.

Trotz des bescheidenen Saisonauftakts seines Teams befände man sich nicht in einer Krisensituation, versichert der TuS-Coach. Bei der Ursachenforschung habe man gewisse Mängel in der Kommunikation ausgemacht, die bei einigen Spielern zu einem Rückfall in alte Muster geführt hätten. „Wir haben es nicht geschafft, uns ganz auf die zu konzentrieren, die da sind“, erklärt Dittmann. Die Erinnerung an frühere Jahre in Verbindung mit der spärlichen Ausbeute von nur einem Punkt nach drei Partien habe den einen oder anderen zurückgeworfen: „Dann ist es schwierig auf ein Optimum zu kommen.“

Dennoch sehe er auch im urlaubsbedingt dezimierten Kader „ein außergewöhnliches Potenzial“. Zum anderen kehren jetzt Akteure wie der zuletzt beruflich verhinderte Robin Renger nach und nach zurück. „Im Endeffekt geht’s nur nach vorne“, zeigt sich der TuS-Coach gewohnt optimistisch.

TuS Geretsried: Untch, Günther – Maison, Redjepi, Kellner, Numanovic, Fister, Bahnmüller, Pech, Podunavac, Ivkovic, Idrizovic, Prepeluh, Walter, Rados.