TuS-Coach Grelics: „Dürfen nicht glauben, dass jetzt alles von alleine läuft“

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Eine starke Leistung zeigte beim 3:2-Sieg in Egg auch Verteidiger Sebastian Rosina (re.). Im Heimspiel gegen Illertissen II will der TuS den Aufwärtstrend bestätigen. © hans lippert

Im Heimspiel gegen Illertissen II will der TuS Geretsried weiter Boden gut machen. Trainer Martin Grelics ist zuversichtlich, dass mit der entsprechenden Einstellung der vierte Sieg in Folge möglich ist.

Geretsried – Ein Stein vom Herzen gefallen ist allen Fußballern, Funktionären und Fans des TuS Geretsried am vergangenen Sonntag: Mit dem 3:2-Erfolg in Egg an der Günz schaffte der Landesligist erstmals seit dem 16. Oktober wieder den Sprung aus der Abstiegszone der Tabelle heraus und hat einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Ob es jetzt im Heimspiel am heutigen Samstag gegen den FV Illertissen II (15 Uhr) den vierten Sieg in Folge zu bejubeln gibt? Martin Grelics ist vorsichtig. „Die Partien sind alle wahnsinnig eng, können schnell in die eine oder andere Richtung kippen“, gibt der TuS-Coach zu bedenken. Es sei schön, dass seine Mannschaft in der Tabelle wieder den Anschluss ans Mittelfeld geschafft habe. „Aber es können auch Rückschläge kommen“, betont Grelics. Dies lasse sich aber mit der richtigen Einstellung verhindern: „Wir dürfen auch nicht glauben, dass jetzt alles von alleine läuft.“

Der Trainer hat sich auch Gedanken darüber gemacht, warum beim TuS jetzt nach der Winterpause vieles besser klappt. Natürlich seien die Neuzugänge Srdan Ivkovic, Robin Renger und Simon Rauscheder hilfreich gewesen – auch wenn zwei von ihnen zuletzt nicht mitwirken konnten. „Wichtigster Punkt ist aber“, so Grelics, „dass wir wieder fast alle Mann an Bord haben. Somit können wir im Training normal arbeiten und uns gezielt auf die Spiele vorbereiten.“

Dies war im Herbst noch nicht der Fall, als die Mannschaft durch Verletzungen und Urlaube ständig verändert werden musste. An das Hinspiel in Illertissen hat Grelics jedenfalls noch schreckliche Erinnerungen: „Das war unsere schlechteste Saisonleistung.“ Mit 0:2 verlor der TuS an jenem 4. September, verbuchte über 90 Minuten nur einen einzigen Torschuss. Das möchte man im heutigen Heimspiel gegen den Tabellenfünften natürlich besser machen. Zwar holte die Illertissener Reserve zuletzt ein 0:0 beim SV Mering, doch sie hat bereits 46 Gegentore hinnehmen müssen. Und die Statistik spricht mit vier Siegen in insgesamt fünf Duellen zwischen den Oberbayern und den Schwaben ebenfalls für die heutigen Platzherren.

Grelics kann die selbe Elf aufbieten wie in der Vorwoche. Prinzipiell eine gute Nachricht, wenngleich weiterhin Robin Renger (krank) und Simon Rauscheder (Muskelverletzung) fehlen.

TuS Geretsried: Voß, Günther – Rosina, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Lajqi, Walker, Ivkovic, Podunavac, Pech, Schrills, N. Karpouzidis, L. Kellner, Buchner, Reitel.