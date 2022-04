TuS-Coach Grelics: „Es wäre total ärgerlich, wenn wir jetzt nachlassen würden“

Landesliga Südwest: Heimspiel des TuS gegen Memmingen II

Nach dem siegreichen Nachholspiel gegen Illertissen II (2:1) wollen die Geretsrieder Fußballer gegen den FC Memmingen II mit einem weiteren Erfolg die Distanz zum Abstiegsbereich weiter vergrößern.

Geretsried – Mit sechs Punkten aus den beiden Partien der letzten Englischen Woche dieser Saison hat sich der TuS Geretsried im Abstiegskampf ein kleines Polster anlegen können. Entschieden sei damit jedoch noch nichts – höchstens, dass man wohl nicht mehr in Gefahr gerate, direkt aus der Landesliga abzusteigen, mahnt Martin Grelics weiterhin volle Konzentration an. „Es wäre schön, unser Punktekonto mit dem dritten Sieg in einer Woche weiter aufzustocken“, so der TuS-Coach. „Man muss jetzt dranbleiben. Es wäre total ärgerlich, wenn wir jetzt nachlassen würden.“

Zumal es mit dem FC Memmingen II (Samstag, 17 Uhr) gegen einen direkten Konkurrenten aus dem hinteren Tabellenbereich geht. Ein Blick aufs Tableau könnte dabei dem einen oder anderen Betrachter womöglich suggerieren, dass man nun gegen den Vorletzten etwas kraftsparender agieren könnte. Doch dieser Denkansatz würde vermutlich schnell als Milchmädchenrechnung entlarvt werden. „Wir lassen uns vom Tabellenbild nicht blenden“, verspricht Grelics. „Auch der Gegner wird alles daransetzen, die Liga zu halten.“

Zuletzt gab die Memminger U21, bei der im Winter Besim Miroci Serdar Kul als Trainer abgelöst hat, ein starkes Lebenszeichen von sich, als sie gegen den SC Olching nach 0:1-Pausenrückstand einen 2:1-Sieg einfuhr. „Aber wir wissen, was für uns auf dem Spiel steht und welche Chance sich ergibt“, sagt der Geretsrieder Trainer. Seine Elf könnte mit einem Sieg den Klassenerhalt nahezu fix machen.

Abzuwarten bleibt, ob sich womöglich nach den äußerst intensiven 90 Minuten am Mittwochabend gegen Illertissen II (2:1) ein Kräfteverschleiß bemerkbar macht. „Die Belastung ist im Moment ganz extrem“, bestätigt Grelics. Personell hat er derzeit wenig Alternativen. Die zuletzt angeschlagenen, kranken und verletzten Spieler wie Sebastian Schrills, Sebastian Rosina, Lukas Kellner und Mario Walker nehmen weiter die Zuschauerrolle ein. Die darf allerdings Srdan Ivkovic ablegen, der seine Drei-Spiele-Sperre abgesessen hat. Deshalb darf sich erneut das eine oder andere U19-Talent Hoffnung auf einen Platz auf der Ersatzbank machen. Dort wird vermutlich auch Yamin H-Wold sitzen, der zuletzt gegen Illertissen II das Tor zur 1:0-Führung erzielt hatte. Was wiederum ganz nach dem Geschmack des Trainers ist. „Es ist super, was im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der U19 gerade im Verein passiert“, schwärmt Grelics, dem zum kompletten sportlichen Glück für diese Woche nur noch ein Dreier gegen Memmingen II fehlt. „Aber das Auftreten der Mannschaft macht mir Mut“, so der Voach. „So diszipliniert wie sie zuletzt waren, ist die Chance, dass sie den Gegner nicht ernstnehmen sehr gering.“

TuS Geretsried: Voß, Günther – Buchmair, Buchner, N. Karpouzidis, Renger, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Kirschner, Podunavac, Pech, H-Wold, Bauer, Öttl.