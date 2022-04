TuS-Coach Grelics: „Wir haben immer eine Chance“

Für das Match in Ehekirchen könnte Defensivspezialist Lukas Kellner (li.) wieder in die Startformation des TuS Geretsried rücken.

Fußball Landesliga

Von Rudi Stallein schließen

Der abstiegsgefährdete TuS Geretsried will am Sonntag mit einem Sieg in Ehekirchen den Aufwärtstrend fortsetzen

Geretsried – Die Tabelle der Fußball-Landesliga Südwest liest sich in dieser Saison wie ein spannender Roman. Jeder Spieltag ein Kapitel, und jedes Kapitel treibt die Handlung mit überraschenden Wendungen voran. So eng liegen die Klubs beieinander. Kaum war der TuS Geretsried durch drei Siege in Folge nach etlichen Monaten mal wieder über den ominösen Strich geklettert, hat ihn der FC Garmisch-Partenkirchen durch einen 3:1-Sieg im Nachholspiel beim FC Kempten wieder auf den Relegationsplatz zurück geschubst.

Martin Grelics zeigt sich von dem Wechselspiel unbeeindruckt. „Bis Platz sechs ist noch alles offen. Da wird es immer hin und her gehen - und zwar bis zum Schluss“, ist sich der Trainer des TuS Geretsried sicher. Aber ihm sei die Tabelle „völlig wurscht“. Weil es im Grunde alles „total einfach“ sei: „Du musst die Hälfte der noch verbleibenden Spiele gewinnen, um direkt die Liga zu halten“, rechnet Grelics vor. Da erübrigt sich die Frage nach dem Wunschresultat für die Partie am Sonntag (15 Uhr). „Das Ziel ist natürlich, Ehekirchen zu uns heranzuziehen“, sagt der TuS-Coach.

Noch rangieren die Kicker aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als Achter vier Punkte vor Geretsried und feierten wie dieser seit der Winterpause drei Siege. Wobei der jüngste 3:2-Sieg gegen den SV Mering teuer bezahlt wurde: FC-Kapitän Nicolas Ledl zog sich einen Kreuzband- und Innenbandriss zu. Dennoch wartet ein unangenehmer, defensivstarker Gegner auf die Geretsrieder. Ehekirchen hatte ihnen bereits im Hinspiel viel Mühe bereitet, denn erst wenige Minuten vor dem Ende gelang damals Niko Karpouzidis der 1:1-Ausgleich. „Das war ein offenes Spiel und ein gerechtes Ergebnis“, erinnert sich Martin Grelics. „Das gilt es jetzt zu uns zu ziehen.“

Dabei kann er fast die gleiche Elf aufbieten, die in Egg an der Günz mit 3:2 siegreich war. Nur Taso Karpouzidis ist aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei. „Er fehlt uns, aber wir werden auch das auffangen“, so Grelics. Gute Chancen für die Startelf darf sich Lukas Kellner ausrechnen. Eine weitere Option ist Robin Renger, der zuletzt krankheitsbedingt fehlte.

Dass die wetterbedingte Zwangspause sein Team aus dem Rhythmus gebracht habe, glaubt der Trainer nicht. „Die Pause hat unser Selbstvertrauen nicht geschmälert“, sagt Grelics, mahnt jedoch: „Wir tun gut daran, jedes Spiel mit derselben Energie, Konzentration und demselben Willen anzugehen. Dann haben wir immer eine Chance.“

TuS Geretsried: Voß, Untch - Rosina, Buchner, N. Karpouzidis, Joh. Bahnmüller, Schrills, Lajqi, Walker, Ivkovic, Podunavac, L. Kellner, Renger, Kirschner, Pech