TuS-Coach Grelics: „Wir wollen dieses Derby gewinnen“

Landesligist Geretsried möchte beim Oberland-Duell in Garmisch zum ersten Mal in dieser Saison den dritten Sieg in Folge landen.

Geretsried – Martin Grelics hat gute Erinnerungen an Garmisch-Partenkirchen. Das hängt nicht nur mit dem schönen Alpen-Panorama, sondern mit dem 20. April diesen Jahres zusammen: Mit 6:2 gewannen die Geretsrieder Fußballer damals im Stadion am Gröben. „Das war quasi der Klassenerhalt für uns“, meint der TuS-Trainer rückblickend. Die Garmischer dagegen mussten in die Relegation, sicherten sich dann aber souverän den Verbleib in der Landesliga.

Vor dem erneuten Duell der beiden Vereine an diesem Samstag um 15 Uhr sind die Voraussetzungen etwas anders. „Es wird ein Duell auf Augenhöhe“, glaubt Grelics angesichts der 21 Punkte, die die beiden Tabellennachbarn gleichermaßen auf ihrem Konto haben. Die Garmischer sind wie im Vorjahr gut gestartet, gewannen zuletzt beim TSV Jetzendorf (2:1) und holten ein 0:0 gegen den FC Sonthofen. „Sie spielen vor allem in der Defensive mit viel Überzeugung und Zweikampfhärte“, hat der TuS-Coach bei einer Spionagetour festgestellt. In diesem Bereich liegen auch die Stärken der Garmischer, die im Sommer ihre Ausnahmestürmer Maxi Berwein und Franz Fischer verloren haben. Im Kader stehen jedoch eine ganze Reihe von Leuten, die schon in Wolfratshausen oder Geretsried höherklassig am Ball waren – Torwart Stefan Schwinghammer zum Beispiel, Michael Rauch, Florian Scheck und Dominik Schubert. Dass es nicht nur deshalb um die Vorherrschaft im Oberland geht, ist Grelics klar. „Wir wollen dieses Derby gewinnen“, betont der 33-Jährige. Den Schlüssel zum Erfolg sieht er im Umschaltspiel zwischen Defensive und Offensive: „Das wird der entscheidende Faktor sein.“

Seine Zuversicht schöpft er auch aus dem Lauf, den die Geretsrieder momentan haben. Nach den Siegen beim FC Memmingen II (3:1) und daheim gegen den VfR Neuburg (3:2) würde er sich über den erstmaligen dritten Sieg in Folge freuen: „Das wäre ein kleines Etappenziel für uns.“ Allerdings ist dem Übungsleiter klar, dass es in Garmisch nicht leicht werden wird: „Und es ist immer schwieriger, eine gute Leistung zu bestätigen, als eine schlechte wieder gut zu machen.“

Zwei Personalien drücken Grelics aufs Gemüt. So fällt Flügelflitzer Sebastian Schrills weiter wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Fraglich ist auch der Einsatz von Innenverteidiger Roman Rauscheder, der sich gegen Neuburg eine Prellung zugezogen hat. Außerdem werden einige Akteure für das Derby des TuS II gegen die FF Geretsried abgestellt.

Fritz – Rosina, Hervberth, Fister, Buchmair, Renger, L Kellner, F. Kellner, Walkter, T. Karpouzidis, N. Karpouzidis, Ivkovic, Rarmaj, Bahnmüller, Reitel, Mendama, Topic, Günaydin.