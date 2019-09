TuS: Defensiv und dominant gegen Mering

Fußball

von Thomas Wenzel schließen

Landesligist Geretsried möchte mit einem Heimsieg im Freitagabend-Spiel weiter in ruhigem Fahrwasser steuern.

Geretsried – Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg. Darauf setzt zumindest Martin Grelic. „Es ist das erste Mal, dass wir in zwei Partien hintereinander mit demselben Team antreten können“, freut sich der Trainer des TuS Geretsried auf das vorgezogene Landesliga-Match an diesem Freitag gegen den SV Mering (Anpfiff: 17.30 Uhr, Isarau-Stadion).

Im August habe er die Mannschaft fast wöchentlich aufgrund von Verletzungen, Urlauben und Sperren verändern müssen – entsprechend wechselhaft waren die Auftritte und Resultate der Fußballer. Nach der 2:6-Niederlage beim SV Egg an der Günz habe man jedoch „die Reset-Taste gedrückt und anschließend ein neues Programm hochgefahren – um in der Computersprache zu bleiben“, sagt Grelics. Schon beim etwas glücklichen 1:1 gegen den damaligen Spitzenreiter FC Gundelfingen sei eine Verbesserung erkennbar gewesen, zum Beispiel bei den Zweikämpfen in der Defensive. „Davor haben wir zu viele Tore nach Eckbällen und so weiter kassiert“, so der TuS-Coach. Richtig gut sei es auch zuletzt beim 2:1-Sieg in Olching gelaufen: „Das hat Spaß gemacht.“

Auch gegen Mering wolle man das Hauptaugenmerk auf die Defensive setzen. „Aber wir stellen uns natürlich auf den Gegner ein und wollen daheim auch etwas mehr Dominanz zeigen“, verrät Grelics. Beim Video-Studium habe er festgestellt, dass die Gäste aus dem Landkreis Aichach-Friedberg „nicht gerade zögerlich im Spiel gegen den Ball vorgehen“. Allerdings ist das bisherige Abschneiden wohl nicht im Sinn der Meringer Verantwortlichen: Noch im August wurde die Mannschaft mit dem polnischen Verteidiger Mateusz Fitas sowie Mittelfeldmann Burhan Bytyqi vom Bayernliga-Aufsteiger Türkspor Augsburg verstärkt. Zuletzt unterlag die Elf von Trainer Ajet Abazi (43) – einst beim FC Augsburg in der Regionalliga selbst am Ball – bei Aufsteiger Jetzendorf mit 0:1, holte aber ein 2:2 in Sonthofen und gewann gegen Kempten mit 2:1. Damit liegt der SVM auf Rang elf, was exakt dem Abschneiden am Ende der Vorsaison entspricht. Und auch der TuS als Siebter nimmt momentan die Abschlussplatzierung der vergangenen Spielzeit ein.

Martin Grelics stuft das heutige Heimspiel deshalb profan als richtungsweisend ein, „wenn wir uns weiter in ruhigerem Fahrwasser bewegen wollen“. Im vergangenen Jahr musste sich der TuS gegen Mering mit einem 1:1 begnügen, verlor bei den bayerischen Schwaben sogar mit 0:3. „Aber wir haben den Anspruch an uns selbst, dass wir daheim auch gewinnen“, betont der Geretsrieder Übungsleiter. Ersetzen muss er in dieser Begegnung lediglich Roman Rauschender, der privat verhindert ist. Dafür steht Jean-Monty Mendama wieder im Kader. Die Startelf dagegen bleibt konstant.

TuS Geretsried

Fritz – Rosina, Herberth, Fister, L. Kellner, N. Karpozidis, Doqaj, T. Karpouzidis, Renger, Schrills, Ivkovic; S. Untch, Reitel, Mendama, Alasani, Topic, F. Kellner, Ramaj.

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried).