TuS: Die Klarheit fehlt noch

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Etliche Chancen nicht genutzt: Lars Maison und der TuS Geretsried kommen über ein 1:1 gegen Aufsteiger Garmisch-Partenkirchen nicht hinaus. © Hans Lippert

Nach dem verpatzten Auftakt in Kastl verlief auch die Heimpremiere nicht nach Wunsch. Erneut war es ein Aufsteiger, der dem TuS Geretsried den ersten Saisondreier verwehrte. Möglichkeiten zum Sieg waren vorhanden. Doch auch die Gäste des 1.FC Garmisch-Partenkirchen hätten ein zweites Mal zuschlagen können. Sah auch TuS-Coach Daniel Dittmann so: „Es war ein gerechtes 1:1.“

Freilich hatte man auf TuS-Seite eher den Heimerfolg eingeplant. Aber eingedenk zahlreicher Absenzen war es ein erkennbarer Fortschritt. An Motivation fehlte es nicht. Die Geretsrieder versuchten von Anfang an, das Spiel zu gestalten. „Sehr mutig begonnen“, urteilt Dittmann über die ersten 20 Minuten. Der Coach hatte sich auf den forschen Liga-Rückkehrer gut vorbereitet, wollte durch Überzahl auf den Außen zum Durchbruch kommen. Elias Knott feuerte den ersten Warnschuss ab, ehe Lars Maison aus größerer Distanz relativ ansatzlos abzog und der Ball den Pfosten streifte.

Auch Srdjan Ivkovic durfte beim Duell mit seinem früheren Arbeitgeber nicht fehlen. Der Torjäger blieb aber trotz zweier Großchancen ziemlich blass. Beim ersten Versuch zielte er mit dem linken Fuß über den Winkel.

Der TuS sah sich immer mehr den typischen Problemen einer jungen Mannschaft ausgesetzt. Die habe sich nach Betrachtung ihres Trainers „etwas von den langen Bällen anstecken lassen“. Und plötzlich gab es Elfmeter für die Gäste: Jonas Schrimpf erwurschtelte sich etwas Ballglück, sodass er beim Weg zum TuS-Gehäuse einen kleinen Vorsprung hatte. „Zweimal nicht richtig verteidigt“, moniert Dittmann. Christian Wiedenhofer versuchte sein Bestes, stellte aber sein Bein zu vehement in Schrimpfs Laufbahn. Jonas Poniewaz überwand Cedo Radic vom Punkt in Zockermanier in die Mitte.

Ein Rückschlag, von dem sich die Geretsrieder nach dem Wechsel schnell erholten. Sie kamen entschlossen aus der Kabine und rasch durch den ältesten Spieler auf dem Platz zum Ausgleich. Benjamin Fister zog aus 18 Metern ab, hatte das Glück, dass der Fuß eines FC-Spielers die Flugbahn zur Bogenlampe formte. „Die Klarheit hat gefehlt“, räumt Dittmann ein, der fortan ein „brutal hektisches Spiel“ beobachtete. Mit zwei fulminanten Gelegenheiten für die Gäste, aber auch der riesen Chance zum lucky punch, Ivkovic’ zweiter Moment: Nach einem überambitionierten Ausflug von FC-Keeper David Salcher war das Tor leer. Ivkovic versuchte sein Bestes gegen das widerspenstige Beinwerk vor ihm. Sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei.

TuS Geretsried - 1.FC Garmisch-Partenk. 1:1 (0:1) - Tore: 0:1 (41., FE) Poniewaz, 1:1 (51.) Fister, – Schiedsrichter: Lukas Schregle (1. FC Biessenhofen-Ebenhofen), – Zuschauer: 180. –

Geretsried: Radic – Wiedenhofer, Numanovic, Lajqi (81. Kellner), Bahnmüller (64. Pech), Redjepi, Knott (83. Walter), Maison, Idrizovic, Fister (64. Kirschner), Ivkovic.