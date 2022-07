TuS: Dynamik ist wieder gefragt

Von: Rudi Stallein

Auf ein Duell auf Augenhöhe müssen sich die Geretsrieder um Fabio Pech (re.) einstellen, wenn sie am heutigen Dienstagabend beim TuS Holzkirchen zu Gast sind. © hans lippert

Nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Freising wollen die Fußballer des TuS Geretsried am heutigen Dienstag in Holzkirchen nachlegen. Beide Trainer erwarten ein Duell auf Augenhöhe.

Geretsried – Viel Zeit zum Feiern ist den Landesliga-Fußballern des TuS Geretsried nach ihrem 5:1-Sieg zum Saisonauftakt gegen den SE Freising am vergangenen Samstag nicht geblieben. Aber das war auch nicht erwünscht. Nur drei Tage später steht mit dem Match beim TuS Holzkirchen (Dienstag, 18.30 Uhr) die nächste Herausforderung auf dem Spielplan, weshalb Martin Grelics eindringlich an seine Aktiven appellierte, die Regeneration nicht hinten anzustellen. „Der Focus ist voll aufs nächste Spiel gerichtet“, so der TuS-Coach. Und da gelte es, „dieses Engagement, diese Dynamik wie wir sie gegen Freising gezeigt haben, wieder auf den Platz zu bringen. Das brauchen wir in jedem Spiel.“

Deshalb hatte auch die Trainingseinheit am Montagabend in erster Linie regenerativen Charakter und die Physioabteilung alle Hände voll zu tun. Trotz des deutlichen Ergebnisses vom Samstag sind die Schwachpunkte im Geretsrieder Spiel allerdings nicht verborgen geblieben. Zu offensichtlich war die phasenweise Unsicherheit in der Defensivbewegung, vor allem als der TuS nach der Zeitstrafe gegen Lukas Kellner zehn Minuten lang in Unterzahl agieren musste. „Das müssen wir besser machen und in solchen Phasen mit ein bisschen mehr Struktur spielen“, fordert Grelics. „Es gibt noch viele Baustellen.“ Wovon er auch die am Wochenende überaus effiziente Offensive nicht völlig ausnimmt: „Das Spiel in die Tiefe müssen wir dynamischer gestalten.“

Für die heutige Partie beim TuS Holzkirchen sei „ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten“, so der Geretsrieder Übungsleiter, der in diesem Punkt mit seinem Holzkirchener Trainerkollegen einer Meinung ist. „Ich denke, dass es ein enges Spiel wird“, erklärt Joe Albersinger. „Vom Niveau ist die Leistungsdichte in der Landesliga Südost insgesamt sehr eng.“ Das bekam seine Truppe gleich beim Saisonstart zu spüren. Beim TSV Ampfing, der in der vorangegangenen Spielzeit haarscharf an der Abstiegsrelegation vorbeigeschrammt war, setzte es für die Holzkirchner eine 1:3-Niederlage. „Aber von einer Auftaktniederlage lassen wir uns nicht aus der Fassung bringen“, so deren Coach. „Wir hatten das Spiel so gestaltet, dass du am Ende einen Punkt mitnehmen kannst. Und wie die Mannschaft sich vor allem in der zweiten Halbzeit präsentiert hat, war der Auftritt insgesamt gut“, sagt Albersinger, der neben „dummen Gegentoren“ fehlende Kaltschnäuzigkeit bei eigenen Torabschlüssen für die Niederlage verantwortlich macht.

Daran mangelte es wiederum den Geretsriedern gegen Freising nicht. Dennoch gibt sich Martin Grelics sich vor der Partie in Holzkirchen verhalten optimistisch. „Es ist der Mannschaft recht gut gelungen, den Schalter umzulegen. Das war ein ganz anderer Auftritt als in der Vorbereitung“, freut sich der TuS-Coach, der aber auch betont: „Es darf nicht weniger werden.“

TuS Geretsried: Voß, Untch - Buchmair, Buchner, L. Lajqi, L. Kellner, Joh. Bahnmüller, Schrills, Berger, Ivkovic, P. Lajqi, Pech, Fister (?), Bauer, Klein, Jon. Bahnmüller, Zoumis, Podunavac (?).