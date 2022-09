TuS: Ein Festival katastrophaler Fehler

Von: Rudi Stallein

Was war das? Die Geretsrieder um Robin Renger unterlagen am Freitagabend in Ampfing mit 0:6. Foto: rst © rst

Es bleibt dabei: Auf fremden Plätzen kriegen die Fußballer des TuS Geretsried in dieser Saison noch kein Bein auf die Erde. Nach vier erfolgreichen Heimspielen setzte es am Freitagabend beim TSV Ampfing zur Cheftrainer-Premiere von Daniel Dittmann eine derbe 0:6-Klatsche.

Ampfing/Geretsried – „Das war brutal“, fasste der junge Coach nach Spielschluss zusammen. „Wir haben sechs Gegentore bekommen – und alle durch individuelle Fehler.“ Eine halbe Stunde lang passierte nicht viel im Isenstadion. Das Bemühen der Gäste „sah gut aus, aber wir sind kaum in die Box oder über die Kette gekommen“, musste Dittmann eingestehen. Andererseits erkannte er früh Defizite in der Rückwärtsbewegung. „Wir hatten extreme Probleme bei Ballverlust in der Tiefe zu verteidigen.“

Nach einer guten halben Stunde nahm das Unheil seinen Anfang: Ein langer Ball über die Abwehrreihe des TuS, ein Verteidiger trat beim Versuch, zu klären über das Spielgerät, Kodjovi Koussou ließ sich die Chance nicht entgehen – 0:1 aus Sicht der Gäste. Die mussten kurz vor der Pause den nächsten Nackenschlag verdauen: Ein Rückpass auf Torhüter Simon Voß geriet zu kurz, Mike Opara sprintete dazwischen, umkurvte elegant den Keeper und schob gelassen zum 2:0 ein. „Jedem Tor ging irgendein kapitaler Bock voraus“, rekapitulierte der Trainer.

Kaum wieder aus der Kabine es die nächste Watsche. Opara konnte sich frei vor Voß die Ecke aussuchen, er entschied sich für die linke – 3:0 in der 47. Minute. Und weil es so locker ging, legte Koussou zehn Minuten später mit einem Schuss aus dem Rückraum das 4:0 nach. Danach hatten die Gäste ihre beste Phase. „Da hatten wir mal eine gute Präsenz im letzten Drittel und auch zwei, drei Torchancen“, berichtet Dittmann. Beispielsweise Srdan Ivkovic, der allein aufs Ampfinger Tor zueilte, jedoch vom Verteidiger eingeholt wurde, ehe er zum Abschluss kam. Opara, den die Geretsrieder Defensive nicht ansatzweise in den Griff bekam, machte mit einem Doppelschlag zwischen der 74. und 77. Minute das Geretsrieder Debakel perfekt.

„Das ist natürlich eine herbe Niederlage, aber keine, die uns bremst. Es muss sich da jetzt keiner den Kopf kraulen und in Selbstzweifel verfallen. Wir werden den eingeschlagenen Weg weitergehen“, gab Dittmann nach Spielschluss den Trotzkopf. Das einzig Positive, dass er aus diesem Spiel ziehen könne, sei jedoch: „Das wir es abhaken können.“

TSV Ampfing - TuS Geretsried 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 (31.) Koussou, 2:0, 3:0 (45.+1, 47.) Opara, 4:0 (57.) Koussou, 5:0, 6:0 (74., 77.) Opara. – Schiedsrichter: Anes Hadziabdic. – Zuschauer: 120.

TuS: Voß - Wiedenhofer, Buchmair (56., Pech), L. Lajqi (46., Buchner), L. Kellner, Renger, T. Karpouzidis (80., Bauer), Schrills, Walker, Zoumis (80., Kirschner), Ivkovic.