TuS: Einen Punkt verteidigt

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Viel Mühe hatten die Geretsrieder um Kapitän Taso Karpouzidis (am Ball), der sich in dieser Szene gegen die Pullacher Nam Nyuyen (am Boden) und Mathis Horndasch durchsetzte. © rudi stallein

Nach einer 2:0-Führung zur Halbzeit muss der TuS Geretsried gegen anstürmende Pullacher noch den 2:2-Ausgleich hinnehmen.

Geretsried – Mit dem Schlusspfiff eilte Daniel Dittmann aufs Spielfeld. „Kopf hoch, Jungs, wir haben nicht verloren“, rief er der Trainer den Fußballern des TuS Geretsried zu, die reihum ins Gras gesunken waren – erschöpft, aber auch enttäuscht darüber, dass sie gegen den SV Pullach einen 2:0-Vorsprung nicht über die Ziellinie gebracht und mit dem 2:2-Resultat nicht vorzeitig den Klassenerhalt eingetütet hatten. „Es ist natürlich immer bitter, wenn man innerhalb von zehn Minuten zwei Gegentore kassiert“, räumte der Coach ein. Dass die abstiegsbedrohten Gäste an diesem Nachmittag den Erfolg mehr gewollt hatten, sah Dittmann nicht: „Wir wollten auf jeden Fall heute gewinnen und alles klar machen.“

Fakt war aber, dass die Pullacher von Beginn offensiver auftraten. Mehr als ein Schuss ans Außennetz sowie eine Eckball-Serie kam jedoch nicht zustande. In puncto Effektivität brillierten nämlich die Hausherren. Zuerst prüfte Christian Wiedenhofer im Anschluss an eine Ecke aus sechs Metern die Reaktionschnelligkeit von Marijan Krasnic. Als der SVP-Goalie dann einen Distanzschuss von Fabijan Podunavac zu kurz wegfaustete, war Srdan Ivkovic zur Stelle – 1:0 (28.). Nur fünf Minuten grätschte Pullachs Dominik Bacher dann Fabio Pech im Strafraum um, und den fälligen Elfmeter verwandelte erneut Ivkovic zum 2:0. Fast wäre noch ein dritter Treffer gefallen, als Pech einen zu kurz geratenen Rückpass erwischte, den Ball jedoch an die Latte setzte.

Im zweiten Durchgang verbuchten die Platzherren noch zwei Möglichkeiten durch Jonathan Bahnmüller und Pech, sahen sich aber ansonsten einem Sturmlauf ausgesetzt. „Die Spielanteile lagen klar bei Pullach“, räumte Dittmann ein. „Aber es gibt nunmal Spiele, in denen es vorrangig ums Verteidigen geht.“ Als Pechvogel erwies sich Niko Karpouzidis: Gleich nach seiner Einwechslung klärte der Verteidiger einen SVP-Schuss auf der Linie, zog sich aber dann bei einem Kopfballduell eine Platzwunde hinter dem Ohr zu und musste vom Platz. Flanke um Flanke schlugen die Pullacher in den Strafraum, doch der TuS verteidigte mit Mann und Maus. Nur in zwei Situationen hatte man das Nachsehen: Maximilian Stapf traf im Nachsetzen zum 1:2 (76.), ehe Bacher nach einem Flugball in einer Spielertraube am höchsten sprang und per Kopf das 2:2 (85.) markierte.

Daniel Dittmann blickte bereits kurz nach Schlusspfiff nach vorne auf die beiden letzten Landesliga-Partien: „Dieser Punkt heute könnte Gold wert sein. Wir haben alles noch selbst in der Hand.“

TuS Geretsried - SV Pullach 2:2 (2:0) - Tore: 1:0 (28.) Ivkovic, 2:0 (33./FE) Ivkovic, 1:2 (76.) Stapf, 2:2 (85.) Bacher. – Schiedsrichter: Jany (Bernau). – Zuschauer: 190.

TuS: Radic – Wiedenhofer, L. Lajqi,Renger, Podunavac (56. Jona. Bahnmüller), T. Karpouzidis (65. Bauer), Maison, Walker (46. N. Karpouzidis / 54. Kellner), Hofherr, Pech (81. Fister), Ivkovic.