Dritter Versuch: TuS II erwartet SG Hausham

Will nicht auf die Tabelle schauen: TuS-Reservecoach Hans Schneider. © TuS Geretsried

Zweimal musste die Partie in der Kreisklasse 2 zwischen der Geretsrieder Landesligareserve und Hausham wegen Corona-Fällen abgesetzt werden.

Geretsried – Nun, da die meisten Beschränkungen landesweit wegfallen, soll es am heutigen Dienstag endlich auch mit dem Punktspiel was werden. Zwar versichert TuS II-Coach Hans Schneider: „Die Tabelle ist für uns im Augenblick zweitranging.“

Fakt ist aber auch, dass sein Team die Punkte dringend benötigt, um sich von der Abstiegsrelegation fernzuhalten, während die Gäste einen Sieg brauchen, um im Aufstiegsrennen Platz zwei zu festigen.

Der endgültige Kader der Gastgeber hatte bei Redaktionsschluss zwar noch Wundertüten-Charakter, aber der Trainer ist überzeugt, dass „die Mannschaft, die auf dem Platz steht, in der Lage sein sollte, eine gute Rolle zu spielen und gegen Hausham was zu holen“. Definitiv nicht dabei sind Florian Kellner (Muskelverletzung) und Gabriel Ramaj, der – da das Match am Samstag gegen Rot-Weiß Bad Tölz ausgefallen ist – heute Abend seine Rotsperre aus dem Rottach-Spiel absitzen muss. (rst)