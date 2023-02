Feinschliff statt Faschingstreiben: TuS Geretsried absolviert zehn Einheiten im Trainingslager

Landesligist schuftet vier Tage in Italien

Zehn Einheiten und jede Menge Teambuilding hat der TuS Geretsried im Trainingslager in Italien auf dem Programm. 64 Personen sind an Bord.

Geretsried – Für die Fußballer des TuS Geretsried steht seit Samstag der wichtigste Teil der Wintervorbereitung auf dem Programm: Mit 64 Leuten ist der Landesligist am Samstag ins Trainingslager nach Italien gereist. Dort bezieht der Tross bis Dienstag Quartier im Hotel Touring in Coccaglio, 40 Kilometer südöstlich von Bergamo. „Es war gar nicht so einfach, ein Hotel für alle zu finden“, sagt Martin Grelics, der sich mit dem Ergebnis jedoch sehr zufrieden zeigt.

„Es ist ein kleiner, ruhiger Ort, es herrscht noch kein Hochbetrieb. Und das Hotel hat einen eigenen Fußballplatz“, beschreibt der Sportliche Leiter das Domizil. „Sieben von zehn Trainingseinheiten können wir dort machen, ein weiterer Platz ist nur ein paar Minuten Busfahrt entfernt.“

Daniel Dittmann will Spieler des TuS Geretsried besser kennenlernen

Die zehn Einheiten verteilen sich zu gleichen Teilen auf die Spieler der Ersten und Zweiten Mannschaft sowie auf die Landesliga-U 19, die komplett mit ins Trainingslager reist. Dazu gesellt sich ein 13-köpfiges Team aus Trainern, Physios und Betreuern. „Mir ist es wichtig, dass nicht nur die Spieler dabei sind, sondern auch viele vom gesamten Team“, sagt Trainer Daniel Dittmann, der die viertägige Reise auch als Teambuilding-Maßnahme sieht.

So werde zwar getrennt trainiert, aber Ausflüge, Essen und sonstige Unternehmungen werde man gemeinsam machen. Er freue sich darauf, mit der Mannschaft „ohne Ablenkung durch Arbeit oder Schule noch konzentrierter arbeiten“ zu können. „Das wird uns sicher weiterbringen, das Spielverständnis verbessern.“ Außerdem freue er sich, „die Jungs besser kennenzulernen“, betont der junge Chefcoach.

„Da kommt nicht nur viel Quantität, sondern auch viel Qualität.“

Kennenlernen sollen sich bei der Gelegenheit vor allem auch Junioren und Herren. „Es ist wichtig, die Spieler aus der U 19 früh an den Herrenbereich heranzuführen“, erläutert Martin Grelics. Das gelte vor allem in diesem Jahr, wo im Sommer zwölf Spieler des Jahrgangs 2004 in den Herrenbereich wechseln. „Da kommt nicht nur viel Quantität, sondern auch viel Qualität.“ Deshalb werde er sich im Trainingslager viel Zeit für Gespräche nehmen, um den jungen Spielern „Perspektiven aufzuzeigen“.

Nicht geplant ist allerdings ein Spiel. „Ich bin kein Freund von Testspielen im Trainingslager, weil du dann in den Einheiten die Intensität runterfahren musst“, erklärt Dittmann. Das nächste Vorbereitungsspiel steht zwei Tage nach der Rückkehr aus Italien im Plan: Am Donnerstag, 23. Februar,, empfängt der TuS Geretsried den BCF Wolfratshausen. (RUDI STALLEIN)