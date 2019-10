„Hoffe, dass es ein Ausrutscher war“

Landesliga

TuS Geretsried will gegen Ichenhausen die 3:4-Pleite von Durach vergessen machen

Geretsried – Für Fans von Sportwetten ist ein Fußballspiel wie dieses eine echte Herausforderung. Denn das Resultat exakt vorherzusagen ist bei dieser Konstellation ein schwieriges Unterfangen. Ebenso könnte man Wetten darauf abschließen, wie viele Akteure beim Schlusspfiff noch auf dem Platz stehen, denn wie Gastgeber TuS Geretsried (Samstag, 15 Uhr, Isarau-Stadion) kassierte auch der SC Ichenhausen bereits etliche gelb-rote Karten.

Die Kartenflut vermittelt ein falsches Bild von der spielerischen Qualität beider Kontrahenten. Denn auch das Team aus dem Landkreis Günzburg lege Wert auf einen „strukturellen Spielaufbau“, wie Martin Grelics bei seinem Videostudium festgestellt hat. „Häufig hatten sie etwas Pech, deshalb sind sie zwischendurch in einen Negativstrudel geraten“, so der Geretsrieder Trainer. Letztlich fehle es an einer gewissen Konstanz. Das trifft jedoch genauso auf sein eigenes Team zu, weshalb er „einen ähnlichen Verlauf wie bei uns“ erkenne. Grundsätzlich erwarte er ein Spiel auf Augenhöhe. „Beide Mannschaften wollen Fußball spielen und das Spiel bestimmen“, sagt Grelics. „Aber das liegt uns, wenn der Gegner mitspielt.“

Was die Wett-Tendenz angeht, können die Gäste womöglich einen leichten psychologischen Vorteil mit in die Partie bringen. Nach zuvor vier sieglosen Spielen feierte die Elf von Trainer Oliver Unsöld am vergangenen Wochenende einen 3:1-Sieg gegen den TSV Jetzendorf. Genau anders herum verlief die Kurve beim TuS, der sich nach zehn Punkten aus vier Spielen beim VfB Durach eine 3:4-Niederlage einfing. „Ich hoffe, dass das ein einmaliger Ausrutscher war“, sagt Grelics, der seiner Mannschaft attestierte, „70 Minuten überzeugend“ aufgetreten zu sein. In Folge des Duracher Ausgleichstreffers in der 31. Minute seien seine Spieler jedoch womöglich kurzzeitig in ihrer Entscheidungsfähigkeit etwas überfordert gewesen. „Wir haben entschieden, nicht schnell zur Normalität zurückzufinden, sondern unterirdisch zu spielen“, ärgert sich der TuS-Coach über die im Nachhinein entscheidenden zehn Minuten vor der Pause, als man den VfB auf 3:1 davon ziehen ließ.

Größtes Manko im bisherigen Saisonverlauf ist die hohe Zahl an Gegentoren. „30 Treffer in 16 Partien sind sicher zu viel – das müssen wir uns ankreiden“, stimmt Grelics zu. Die meisten Tore seien aufgrund „zu vieler individueller Fehler und zu vieler falscher Entscheidungen“ – nicht nur in der Abwehr, sondern in allen Mannschaftsteilen – entstanden. „Da müssen wir uns auf jeder Position verbessern“, sagt der Trainer.

Verzichten muss der TuS weiterhin auf die verletzten Sebastian Schrills und Roman Rauscheder. Ergänzt wird die Liste der Absenzen durch Sebastian Rosina (Oberschenkelzerrung) und Niko Karpouzidis (Urlaub).

Fritz – Ch. Herberth, Fister, Buchmair, Topic, Renger, Bahnmüller, Walter, Ivkovic, Doqaj, Reitel, Mendama, F. Kellner, L. Kellner, T. Karpouzidis, Ramaj.

Schiedsrichter: Egner (Bodenmais)