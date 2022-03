TuS Geretsried: Erstmals seit dem 16. Oktober wieder über dem Strich

Von: Thomas Wenzel

Überragender Mann beim 3:2-Sieg des TuS Geretsried in Egg an der Günz war Sebastian Schrills (li.): Der Kapitän war bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause an allen drei Treffern beteiligt. © hans lippert

Beim 3:2 in Egg an der Günz feierte Landesligist TuS Geretsried seinen dritten Sieg in Folge und verließ erstmals seit Monaten wieder den Abstiegsbereich der Tabelle.

Egg/Geretsried – Zum ersten mal seit dem 16. Oktober des vergangenen Jahres stehen die Fußballer des TuS Geretsried wieder am rettenden Ufer: Beim 3:2 (2:1) in Egg an der Günz feierte der abstiegsbedrohte Landesligist den dritten Sieg in Folge und hat damit die Relegationszone verlassen. Überragender Mann war Kapitän Sebastian Schrills, der bei seinem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause von Beginn an an allen drei Treffern beteiligt war. „Das war ein verdienter Sieg, denn wir haben über einen Großteil des Spiels das Geschehen kontrolliert“, berichtete Trainer Martin Grelics. Seine Mannschaft habe diesmal nicht nur wie zuletzt beim 2:1-Erfolg in Garmisch in kämpferischer Hinsicht, sondern auch spielerisch überzeugt.

Kurioses Egger Tor zum 1:1-Ausgleich: Weitschuss vom Abstoßpunkt senkt sich über dem TuS-Torhüter

Nach anfänglichem Abtasten bekam Geretsried das Spiel in den Griff und ging nach 22 Minuten in Führung: Schrills nahm dem Egger Keeper den Ball ab und schob ihn zum 0:1 ins leere Tor. Kurios dann der 1:1-Ausgleich der Unterallgäuer: Dem Anstoß folgte ein Weitschuss von Joshua Steck, der sich über TuS-Goalie Simon Voß ins Tor senkte – 1:1 (23.). „Bitter, weil wir das Heft in der Hand hatten“, stellte Grelics fest. Voß machte kurz darauf seinen Fehler wieder gut, als er im Eins-gegen-Eins-Duell gegen einen SVE-Stürmer Sieger blieb. Die Gäste ließen sich weiterhin nicht beirren, zeigten Moral. Belohnt wurden sie nach 37 Minuten, als Schrills einen hohen Ball schön herunternahm und ihn zum 1:2 unter die Latte des Egger Kastens setzte. Auch nach dem Seitenwechsel hatte der TuS die Partie unter Kontrolle. Zumal Fabijan Podunavac nach einer Stunde Spielzeit auf 3:1 erhöhte. Wiederum war Schrills als Vorbereiter daran beteiligt. Srdan Ivkovic hatte die Möglichkeit, den Geretsrieder Vorsprung zu vergrößern, scheiterte jedoch am gegnerischen Torwart. Etwas überraschend fiel somit der Egger 2:3-Anschlusstreffer, als Lukas Stiegeler im Anschluss an eine Ecke einen Abpraller verwertete (72.). „Natürlich ist es dann noch etwas eng geworden, aber wir haben nicht mehr viel zugelassen“, zeigte sich Martin Grelics zufrieden.

Doch auch wenn der TuS jetzt erstmals seit fünf Monaten den Abstiegsbereich verlassen hat, sieht der Coach den aktuellen Erfolg nur als Zwischenziel. „Das Tabellenbild ist noch etwas schief“, betonte Grelics, „Wir haben jetzt 30 Punkte auf dem Konto, aber es kann gut sein, dass man in der Endabrechnung auch mit 40 Punkten noch in die Relegation muss.“ Einen weiteren Schritt in Richtung des rettenden Ufers kann der TuS am nächsten Samstag, 2. April, im Heimspiel gegen den FV Illertissen II machen.

SV Egg a.d.Günz - TuS Geretsried 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 (22.) Schrills, 1:1 (23.) Steck, 1:2 (37.) Schrills, 1:3 (60.) Podunavac, 2:3 (72.) Stiegeler. – Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig). – Gelbe Karten: Rauh (SVE), Rosina (TuS). – Zuschauer: 180.

TuS: Voß – Rosina, Buchner, N. Karpouzidis (68. Pech), Joh. Bahnmüller, T. Karpouzidis (81. Kirschner), Schrills (77. Reitel), Lajqi, Walker, Ivkovic, Podunavac.