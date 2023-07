„Das war ein bisserl ein Sommerkick“: TuS Geretsried II mit Favoritensieg im Testspiel

Von: Rudi Stallein

Viel Leerlauf gab es Geretsrieder Testspiel-Derby zwischen Dincer Aydins (li.) FFG und der TuS-Reserve mit Benjamin Fister. Der Kreisligist gewann jedoch klar mit 4:0. Foto: hl © hl

„Das war ein bisserl ein Sommerkick“, fasste Hans Schneider die Partie zwischen seinem TuS Geretsried II und den Fußball-Freunden Geretsried zusammen.

Geretsried – „Ein typisches erstes Vorbereitungsspiel“ mit einigen personellen Absenzen auf beiden Seiten endete mit einem 4:0-Erfolg für die Gastgeber, bei denen Neuzugang Marko Rados schon in der zweiten Minute eine zu kurze Rückgabe eines FF-Verteidigers auf Torhüter Miklos Tot zur frühen TuS-Führung nutze.

„Er war ein Lichtblick, hat eine gute Dynamik, er hilft uns weiter“, lobte Schneider den Kroaten.

Ansonsten sah er „viel Leerlauf, viel Stückwerk, viele Abstimmungsprobleme – aber das ist normal bei diesem Vorbereitungsstand.“ Vor allem im Abschluss haperte es beim Kreisliga-Aufsteiger. „Wir haben insgesamt viel zu viel liegen lassen, viele Aktionen ganz schlecht zu Ende gespielt“, haderte Schneider. So dauerte es bis zu 44. Minute, ehe Christoph Walser das 2:0 gelang.

Zwei weitere Riesenchancen boten sich Simon Pilch, der jedoch einen Ball über die Latte chippte und einen weiteren Vollspann in den Fangzaun drosch. Weitere Tore fielen erst in der Schlussphase. Einen flach in den Strafraum gepassten Freistoß von der halbrechten Position vollendete Walser mit dem 3:0. Das schönste Tor des Tages hatte sich Christoph Klein bis zum Schluss aufgehoben: Einen zunächst vom Torhüter abgewehrten Ball drosch der TuS-Torjäger per Seitfallzieher volley zum 4:0-Endstand in die Maschen des FFG-Gehäuses.

„Insgesamt muss man damit eigentlich zufrieden sein, sie haben sich bemüht und für die Temperaturen ein ordentliches Spiel abgeliefert“, so das Fazit von TuS-Trainer Schneider. (Rudi Stallein)