„Wollen unbedingt die Klasse halten“: TuS Geretsried II mit üppigem, aber unausgewogenem Kader

Von: Rudi Stallein

Mit dem Aufstieg in die Kreisliga in diesem Sommer hat die Zweite Mannschaft des TuS Geretsried ein lang angepeiltes Ziel erreicht. Der Kader ist groß, die Herausforderung aber auch.

Geretsried – „Die Liga ist uns sehr wichtig“, bestätigt Martin Grelics. Einerseits, um „Spieler, bei denen wir das Potenzial sehen für die Landesliga, bestmöglich zu entwickeln“, wie der Technische Leiter des TuS erläutert.

Zudem bietet die Kreisliga ein Niveau, auf dem Spieler der Ersten Mannschaft, die aus langwierigeren Verletzungen zurückkommen, „sinnvoll Spielpraxis sammeln können“. Deshalb gibt es über das Saisonziel auch keine zwei Meinungen: „Wir wollen unbedingt die Klasse halten, um den Spielern auch für die Zukunft diese Plattform zu bieten“, betonen Grelics und Trainer Hans Schneider.

TuS Geretsried II mit Licht und Schatten in der Vorbereitung

Letzterer sieht noch viel Arbeit auf die Mannschaft zukommen, wenn das sportliche Ziel erreicht werden soll. „Die Vorbereitung würde ich als durchwachsen beschreiben“, so Schneider. „Völlig zufrieden bin ich jedenfalls nicht.“ Zwar wurden die meisten Testspiele gegen unterklassige Mannschaften gewonnen („weil solche Spiele Raum für Entwicklung geben“) – 4:0 gegen die Fußball-Freunde Geretsried, 2:0 gegen den TSV Otterfing, 5:2 gegen die eigene U19 und zuletzt 7:1 bei A-Klassist SV Arget.

Aber gegen den gestandenen Kreisligisten SV Polling setzte es eine herbe 0:5-Niederlage. „In dem Spiel ist uns deutlich vor Augen geführt worden, was uns in der neuen Liga erwartet und was zum Beispiel hinsichtlich Umschaltverhalten und Tempo Sache ist“, stellt Schneider fest.

„Das sind alles Mentalitäts-Mannschaften, die haben alle Einstellung“

Dessen Hauptaufgabe ist es, aus zahlreichen neuen Spielern, denen der Coach Kreisliganiveau und „einigen auch höhere Ligen“ zutraut, eine Mannschaft, eine Einheit zu formen. „Früher war in der Zweiten Mannschaft vieles Stückwerk. Ich glaube, wir müssen uns alle erst daran gewöhnen, dass es erstmals wieder eine wirkliche Zweite Mannschaft, mit separatem Kader und separatem Training gibt“, räumt Martin Grelics ein. Dieser Prozess erfordere ein wenig Zeit.

Eine weitere Herausforderung für den Trainer: Der Kader ist zwar qualitativ und quantitativ so üppig wie nie, „aber im Hinblick auf die Mannschaftsteile wahnsinnig unausgewogen“, meint Schneider, der „viele offensive, aber wenig defensive Spieler“ zählt.

Derzeit gestalte sich der Prozess, eine neue Mannschaft zu bauen, schwieriger, als er erwartet habe. „Ich glaube, einige haben noch nicht begriffen, welche Herausforderung die Kreisliga für uns wird“, mahnt Schneider mit Blick auf die stark besetzte Gruppe mit Gegnern wie Real Kreuth, dem Lenggrieser SC, SV Münsing, DJK Waldram oder Bezirksliga-Absteiger MTV Berg. „Das sind alles Mentalitäts-Mannschaften, die haben alle Einstellung“, so der TuS-Coach. „Da musst du in jedem Spiel zeigen, dass Du dagegenhalten willst.“ Oder, wie Martin Grelics es formuliert: „Wir werden uns in jedem Spiel strecken müssen.“

TuS Geretsried II Kreisliga 2023/24: Der Kader

Tor: Sebastian Untch, Lukas Günther

Abwehr: Viktor Aleksic, Ali Aliu, Vitus Fischer, Philipp Kinder, Korbinian Kreller, Michael Öttl, Maximilian Untch, Hubert Zappe

Mittelfeld: Fabian Bauer, Rafail Junius, Nik Ehling, Simon Pilch, Dominik Podunavac, Thomas Puscher, Christoph Walser

Angriff: Christoph Klein, Ruben Franoschek, Jonas Gall, Benjamin Kuqi, Vitalij Lux, Marko Rados, Adrien MolimoKwangene, Fabian Raic

Abgänge: Keine.

Neuzugänge: Nik Ehling (FT Starnberg), Marko Rados (Kroatien), Adrien Molimo-Kwangene (MTV Berg), Dominic Podunavac (ASC Geretsried), Thomas Puscher (TSV Dietramszell), Fabian Raic (DJK Waldram), Vitus Fischer, Ruben Franoschek, Jonas Gall, Korbinian Kreller, BenjaminKuqi, Michael Öttl(alle eigene U19)

Mitarbeiter: Trainer: Hans Schneider, Matthias Herberth (beide wie bisher). Torwarttrainer: Markus Kresta, Physiotherapeut: Paul Wardenga, Abteilungsleiter: Ibro Filan, stellv. Abteilungsleiter: NorbertJunius, Sportlicher Leiter:Martin Grelics.