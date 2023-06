„Riesiger Vorteil“: Geretsried freut sich auf Gruppenkonstellation in der Landesliga Südost

Von: Rudi Stallein

Bereits in die Landesliga reingeschnuppert haben eine ganze Reihe von Spielern, die jetzt von den A-Junioren des TuS Geretsried in den Herrenbereich aufgerückt sind. Ein echter Neuzugang ist Belmin Idrizovic vom FC Pipinsried (stehend, 2.v.li.). Unser Bild zeigt (hinten, v.li.) Trainer Daniel Dittmann, Idrizovic, Christian Walter, Korbinian Keller, Jonas Gall, Elias Knott und Co-Trainer Benjamin Fister sowie (vorne, v.li.) Isni Redjepi, Michael Öttl, Tyrone Prepeluh und Vitus Fischer. Auf dem Bild fehlen Lars Maison, Benjamin Kuqi und Ruben Franoschek (alle eigene U 19) Foto: lippert © lippert

Der TuS Geretsried tritt auch in der kommenden Saison in der Landesliga Südost an. Coach Daniel Dittmann freut sich auf die Herausforderung.

Geretsried – Die Fußballer des TuS Geretsried spielen auch in der kommenden Saison in der Landesliga Südost. „Das ist für uns organisatorisch ein riesiger Vorteil und auch finanziell ein Plus“, freut sich Daniel Dittmann, dass seiner Elf lange Busfahrten, wie sie in der Südwest-Gruppe unausweichlich gewesen wären, erspart bleiben.

„Und sportlich ist die Gruppe unglaublich interessant“, meint der TuS-Coach. Das Tableau hatte sich schon in der vergangenen Spielzeit als sehr ausgeglichen gezeigt. Nun sind sechs Klubs neu dazu gekommen – die Bayernliga-Absteiger 1860 Rosenheim und VfB Hallbergmoos sowie der 1. FC Garmisch-Partenkirchen, die SpVgg Feldmoching, der SV Neufraunhofen (Landkreis Landshut) und der TSV Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) aus der Bezirksliga. „Das sind vier Aufsteiger, die mit sehr viel Euphorie in die Saison gehen werden“, glaubt Dittmann. „Wir können uns auf jede Woche, auf jedes Spiel freuen.“

Erster Härtetest: TuS Geretsried trifft in Heimstetten auf Regionalliga-Absteiger

Seinem eigenen Team traut der Trainer zu, in der Gruppe eine gute Rolle zu spielen. „Wir haben uns ähnlich wie viele andere Mannschaften neu formiert“, sagt Dittmann. „Ich sehe uns als sehr gewissenhaft, sehr zielorientiert und sehr mutig agieren“, beschreibt der Coach seine Hoffnungen, die auch durch die ersten Trainings nach der kurzen Sommerpause genährt werden.

„Es macht Spaß, es ist eine gewisse Lockerheit da. Man spürt bei den Spielern die Freude am Fußball“, so sein Eindruck nach den ersten drei Übungseinheiten. „Jeder will sich beweisen.“ Das erste Testspiel steht am Freitag um 18 Uhr beim Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten an. (rst)