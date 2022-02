Transfer-Beben beim TuS: Geretsried schnappt sich Ivkovic, Renger und Rauscheder

Der Mann mit dem Torriecher ist zurück: Im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga Süd-Ost soll auch Srdan Ivkovic (re.) den TuS Geretsried unterstützen. © Rudi Stallein

Der TuS Geretsried verstärkt sich auf den letzten Drücker. Dafür aber umso namhafter: Srdan Ivkovic, Robin Renger und Simon Rauscheder stoßen zum Team von Martin Grelics.

Geretsried – Für Martin Grelics kam Weihnachten diesmal etwas verspätet. Wie zum Trainingsauftakt der Geretsrieder Landesliga-Fußballer berichtet, musste der TuS-Trainer zwei Neuzugänge abschreiben, die er ins Auge gefasst hatte. Dafür ist das Geschenkpaket, dass ihm Abteilungsleiter Ibro Filan nun geschnürt hat, umso üppiger ausgefallen. Am letzten Tag, bevor auch für die Amateurfußballer das Winter-Transferfenster schloss, brachte der Geretsrieder Fußballchef drei knackige Verträge unter Dach und Fach – allesamt mit Rückkehrern.

Der schmerzlich vermisste Torjäger Srdan Ivkovic (29), der während der Pandemie in seine Heimat zurückgekehrt war, hat sein Engagement beim serbischen Klub FK Hajduk Divos wieder gelöst. Robin Renger (25) kehrt nach einem halben Jahr beim Bayernligisten TSV 1880 Wasserburg zurück nach Geretsried. Und Simon Rauscheder (22), Innenverteidiger und Bruder des Langzeitverletzten Roman Rauscheder, wechselt vom abstiegsbedrohten Bayernligisten SV Pullach zurück an die Jahnstraße, wo er aus seiner Zeit bei den Junioren noch in bester Erinnerung ist.

„Wir haben ja in der Abwehr und im Angriff eine gewisse Vakanz“, stellt Martin Grelics fest. Kapitän Christoph Herberth hatte bekanntlich seine Fußballschuhe an den berühmten Nagel gehängt, Benjamin Fister und Roman Rauscheder fallen seit geraumer Zeit wegen unterschiedlicher Verletzungen aus. „Da ist der Simon ein Glücksgriff“, konstatiert der TuS-Coach. „Wir hatten mitbekommen, dass er in Pullach nicht mehr so glücklich ist und haben das Gespräch gesucht.“ Rauscheder hatte Pressemeldungen zufolge schon frühzeitig angekündigt, nicht mehr für Pullach spielen zu wollen. Und siehe da: „Wir waren seine erste Wahl“, freut sich Grelics.

Unzufriedenheit mit seiner sportlichen Entwicklung beim TSV Wasserburg, der im Tabellenkeller der Bayernliga Süd überwintern musste, hat wohl auch den regionalligaerfahrenen Mittelfeldakteur Renger dazu bewogen, künftig doch wieder die längere Autofahrt zum Training in Geretsried in Kauf zu nehmen.

„Alle drei helfen uns sofort weiter“, ist sich der Geretsrieder Übungsleiter sicher. Die Rückkehrer kennen den Verein und die Strukturen, wenngleich ihnen beim ersten Training etliche neue Gesichter begegnet sind. „Wir werden sie deshalb nicht wahnsinnig integrieren müssen“, meint Grelics. Gleichzeitig warnt er davor, die drei aufgrund ihrer Erfahrung – die, nebenbei bemerkt, dem jungen Landesligateam schon zu Saisonbeginn gutgetan hätte –, als „Heilsbringer“ zu betrachten. Es laufe deshalb nicht von alleine, mahnt der Coach: „Fakt ist, wir stehen hinten und müssen einige Punkte aufholen.“ Fakt ist aber auch: Die Rückkehrer heben die Qualität im Kader deutlich. Deshalb erhoffe er sich wieder mehr Konkurrenzkampf. „Es werden sich alle strecken müssen“, so Grelics. „Und es muss jedem bewusst sein: Es wird sehr, sehr schwer.“

Abteilungsleiter Ibro Filan hofft derweil, dass nach seinem Coup ein „Ruck durch die Mannschaft“ gehe. Der Coach habe in jedem Fall mehr Optionen und drei Spieler dazubekommen, „die richtig Gas geben wollen“, so Filan. (Rudi Stallein)