TuS-Kapitän Schrills wehrt sich gegen Schwarzmaler: „Da kriege ich nervlichen Ausschlag“

Von: Rudi Stallein

„Man darf jetzt nicht gleich alles negativ reden“: Die TuS-Fußballer um ihren Kapitän Sebastian Schrills (re.) haben nach drei Partien in der neuen Landesliga-Saison einen durchwachsenen Start hingelegt. © rudi stallein

Der TuS Geretsried hat den Start in die Saison verpatzt. Kapitän Sebastian Schrills will jetzt nicht alles schlechtreden und stärkt Coach Martin Grelics.

Geretsried – Die Saison begann mit einem Paukenschlag: Der 5:1-Sieg gegen den SE Freising bescherte den Fußballern des TuS Geretsried ein Erfolgserlebnis, auf das sie eine Spielzeit zuvor sieben Wochen hatten warten müssen. Doch nur acht Tage später herrscht nach zwei Niederlagen wieder Frust im Isarau-Stadion. Unser Mitarbeiter Rudi Stallein forschte am Tag nach der 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger VfB Forstinning im Gespräch mit Kapitän Sebastian Schrills (26) nach den Ursachen.

Wie geht‘s Ihnen, Herr Schrills?

Gut soweit… (lacht)

Das ist besser als am Samstag nach dem Spiel. Da hatte man den Eindruck, dass die Nerven ziemlich blank liegen – nach Gelb und Gelb-Rot für Sie binnen drei Minuten…

In der Situation war das so, ja, weil ich frustriert war vom Spielverlauf. Ich wurde gefoult beim Kopfball, da hielt ich die gelbe Karte gegen mich für völlig aus der Luft gegriffen. Und bei der zweiten Situation wenig später will ich den Ball schlagen, als ich den Pfiff höre, und treffe dann den Spieler. Das war keine Absicht. Aber ja, ich habe auch einen Tag gebraucht nach dem Spiel, um alles zu verarbeiten.

Und haben Sie schon eine Erklärung für die 0:2-Niederlage gefunden?

Ich glaube, wir haben nicht umgesetzt, was der Trainer vorgegeben hat. Vorgegeben war Angriffspressing. Das funktioniert aber nur, wenn die ganze Mannschaft mitspielt. Teilweise waren die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen viel zu groß. Aber so funktioniert Angriffspressing nicht.

Lücken gab es aber nicht nur zwischen den Mannschaftsteilen …

Ja, es gab so eine Art Sicherheitsabstand, wir waren oft viel zu weit weg vom Gegner. So hatte Forstinning natürlich alle Möglichkeiten. So ist das 0:1 gefallen: Der Spieler kann den Ball volley nehmen, weil keiner dabeisteht.

So was sollte sich doch leicht abstellen lassen?

Das denke ich mir auch. Am Freitag in Karlsfeld müssen wir ein anderes Gesicht zeigen.

Nach dem Auftaktsieg gegen Freising gab es zwei Niederlagen. Wie beurteilen Sie die Entwicklung bisher?

Die Situation ist schwierig, das habe ich intern schon mehrfach gesagt. Aber es war auch nicht alles schlecht. Am Dienstag in Holzkirchen war es über weite Strecken besser. Man darf jetzt nicht alles gleich negativ reden. Wenn ich höre, dass Leute sagen, die Mannschaft ist nicht gut genug für die Landesliga, dann kriege ich nervlichen Ausschlag. Die Mannschaft ist gut genug, um in der Landesliga zu bestehen!

Woher kommt so ein Eindruck?

Wenn es schlecht läuft, dann ist es hier für einige immer gleich richtig schlecht. Da sage ich: Leute, beruhigt euch mal. Wir müssen einfach immer im Kopf da sein. Immer mit der Einstellung: Ich kann jedes Spiel gewinnen.

Die ersten Partien kommen einem vor wie ein Spiegelbild der Vorbereitung, als nach dem tollen Trainingslager der Flopp in Neuried folgte ...

Ja, erst oben auf und dann der Absturz – aber das kann ich mir nicht erklären. Euphorie kann man offenbar nicht konservieren. Wir haben Hochs wie das 5:1 gegen Freising – da ist alles super, alles fein. Und trotzdem gehen wir ein paar Tage später in Holzkirchen mit Angst ins Spiel. Salopp gesagt, haben wir uns in die Hose gemacht. Aber ich weiß nicht, wovor wir Angst hatten.

Euphorie und Einsatzwillen haben in der vergangenen Rückrunde offenbar gut funktioniert. Was hat sich geändert?

Es gibt so eine taktische Undiszipliniertheit, dazu kommt noch, dass im Augenblick der Konkurrenzkampf fehlt. Ich habe schon den Eindruck, dass es manchem egal ist, welche Leistung er auf dem Platz bringt. Dass er zehn Prozent weniger macht, weil er weiß: Ich spiele nächstes Mal eh wieder. Und ein bisschen ist es vielleicht auch Sorglosigkeit. Aber so eine Einstellung zermürbt auf Dauer diejenigen, die sich ständig den Arsch aufreißen.

Haben Sie Angst, dass es wieder so läuft wie im Vorjahr?

Ich hoffe, dass nicht. Viele legen jetzt den Urlaub so, dass sie nicht mehr so viele Spiele fehlen. Anders als vergangenes Jahr ist von den Stammspielern nur einer im Urlaub. Und das einer mal aus beruflichen Gründen länger fehlt wie jetzt Robin Renger, lässt sich nicht vermeiden.

Wirken sich in dieser Situation die Abgänge doch stärker aus, als man erwartet hat? Speziell der von Sebastian Rosina, der zum Regionalligisten Heimstetten gewechselt ist?

Sebastian war ein Stabilisator. Er hat im vergangenen Jahr bewiesen, wie wertvoll er ist, hat Führung übernommen, das fehlt jetzt extrem. Dass das ein riesiger Verlust ist, da müssen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, dass Christian Wiedenhofer das übernehmen kann, wenn er fit ist.

Was muss jetzt passieren?

Wir brauchen wieder mehr Disziplin im Training und im Spiel. Wenn einfach jeder seinen Job erfüllt, reicht das. Dann sind wir eine gestärkte Mannschaft, die viel reißen kann. Jeder sollte sich mal ganz auf sich besinnen. Die Tabelle ist eine Momentaufnahme, aber wir sollten schon langsam mal wieder Punkte mitnehmen. Wir fangen wieder an, die Schießbude der Liga zu werden. Aber das muss jeder mittragen. Jeder einzelne Spieler ist verantwortlich, das Tor zu verteidigen. Das sollten wir als Erstes angehen. Das Ziel muss sein: Die Null hinten zu halten.

Wie lange macht Ihr Trainer Grelics das noch mit?

Ich hoffe, dass er seine Linie durchzieht und sich nicht von der augenblicklichen Situation beeinflussen lässt. Es liegt ja nicht an ihm. Er hat Ahnung vom Fußball, ist ein super Typ. Es würde uns nicht weiterbringen, wenn er aufhört.

Spielt womöglich der Wechsel zurück in die Landesliga Ost eine Rolle?

Ich glaube, dass die Ost-Gruppe uns vom Spielerischen her besser liegt, auch wenn die Ergebnisse noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Aber das werden wir wahrscheinlich erst nach ein paar Wochen sehen. Allerdings sollten wir jetzt nicht gleich alle Pferde scheu machen, sondern konzentriert arbeiten. Das führt dann auch wieder zum Erfolg.