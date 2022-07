TuS Geretsried verpatzt Generalprobe - Bad Tölz und DJK Waldram verlieren knapp

Von: Thomas Wenzel

Zugepackt: RW-Torhüter Siegi Bahner (Mi.) konnte die 2:3-Niederlage der Tölzer im ersten Vorbereitungsspiel gegen den starken FC Kosova nicht verhindern. © Ewald J.Scheitterer

Die Vorbereitung auf die neue Saison ist in vollem Gange. Der TuS Geretsried verlor den letzten Test vor dem Landesliga-Auftakt mit 2:3 gegen Neuried.

TSV Neuried - TuS Geretsried 3:2 (3:0)

Wenig begeistert war Martin Grelics von der verpatzten Generalprobe seiner Elf eine Woche vor dem Landesliga-Auftakt. „So etwas darf uns nicht passieren. Die Leistung war insbesondere in der ersten Halbzeit schlecht“, zürnte der TuS-Coach seinen Schützlingen. Allerdings standen den Gästen aus verschiedenen Gründen auch nur elf Feldspieler zu Verfügung. Dennoch zeigte sich Neuried von Beginn an bissiger und lag nach einer guten halben Stunde durch Alpay Uslu (11.), Nikola Matovic (30.) und Patrick Gegenbauer (38.) mit drei Treffern in Front. „Wir haben vielfach einfach schlecht verteidigt“, berichtete Grelics.

Besser wurde es nach dem Seitenwechsel – zum einen, weil der TuS mehr Dominanz aufbaute, zum anderen, weil beim Bezirksligisten die Kräfte etwas nachließen. Srdan Ivkovic (66.) und Anton Berger (71.) brachten die Gäste noch auf 2:3 heran. „Angesichts der vorhandenen Chancen hätten wir mindestens noch ein Unentschieden erreichen, wenn nicht sogar gewinnen können“, stellte ein unzufriedener Geretsrieder Übungsleiter fest. Zum Punktspielstart gegen die SE Freising (16. Juli) sei es unbedingt erforderlich, „dass wir anders auftreten“. (tw)

SC RW Bad Tölz - FC Kosova München 2:3 (1:2)

Das nennt man einen Einstand nach Maß: Es waren am Freitagabend gerade einmal zwei Minuten gespielt, als RW-Neuzugang Jonas Fottner für seinen neuen Verein schon das erste Mal getroffen hatte. „Das kostet wenigstens zwei Tragerl“, schmunzelte da sofort RW-Urgestein Erst Feil. Insgesamt erwies sich freilich die stark verjüngte Mannschaft des Kreisliga-Aufsteigers noch als etwas zu grün gegen die technisch versierten Gäste. Offensichtlich war der Bezirksliga-Absteiger aus der Landeshauptstadt nur etwas überrascht, wie aggressiv die Hausherren vom Anpfiff an nach vorne spielten. Mit zunehmender Spielzeit zeigte sich jedoch die Routine der Münchner und die Gastgeber gerieten mehr und mehr unter Druck. „Das war heute ein guter und anspruchsvoller Test gegen einen sehr starken Gegner“, bekundete RW-Coach Sebastian Wagner. Er verwies darauf, dass in seiner sehr jungen Mannschaft, gleich vier Youngster aufgelaufen waren, die noch für die A-Junioren spielberechtigt wären: „Die sollen gleich einmal merken, wie es im Erwachsenen-Fußball zugeht. Aber sie haben ihre Sache gut gemacht.“

Freilich kamen die Gäste etwas zu leicht zu ihren drei Treffern (8./27./60.). „Da hat in unserer neuformierten Verteidigung einfach die Zuteilung nicht gepasst“, räumte Wagner ein. Richtig schön anzuschauen und auch gut herausgespielt war dann noch der Treffer zum 2:3-Endstand durch Fatih Kocyigit (85.). Wagner: „Insgesamt hat sich die Mannschaft als gute Einheit präsentiert, die Vorgaben erfüllt und gut gekämpft. Das war mir wichtig.“ (esc)

Gut verkauft haben sich die Waldramer um (v. re.) Jonathan Schulz und Lukas Schwesig im ersten Test gegen 1. FC Penzberg. Am Ende stand jedoch eine 1:3-Niederlage gegen den Bezirksliga-Klub. © Hans Lippert

DJK Waldram – 1. FC Penzberg 1:3 (0:3)

Dominik Irmer war trotz der Niederlage gegen den Bezirksligisten nicht unzufrieden. „Die erste Halbzeit war in Ordnung, die zweite gut“, urteilte der DJK-Coach nach dem ersten Testspiel, in dem eine ganze Reihe von Nachwuchskräften zum Einsatz kamen. Dass Waldram schon nach drei Minuten durch ein Tor des Ex-Kreuthers Franz Huber in Rückstand geriet und bis zur Pause noch zwei Gegentreffer durch den vormaligen Raistinger Torjäger Denis Grgic (25./35.) hinnehmen musste, stieß bei Irmer weniger auf Gefallen: „Auf der linken Abwehrseite sind wir nicht gut gestanden, und bei Standards müssen wir einfach besser dagegen halten.“ Dennoch habe seine Mannschaft aus dem Spiel heraus gut verteidigt und war auch häufig in Ballbesitz. Beinahe schon ausgeglichen verlief dann der zweite Durchgang, zumal der eingewechselte Fabian Raic früh das 1:3 (48.) erzielte. „In der Folge haben wir auch unsere Räume in der Offensive besser genutzt“, betonte der DJK-Trainer. Trotz einiger Möglichkeiten verbuchten allerdings weder die Hausherren noch die Penzberger einen weiteren Treffer. (tw)

FC Deisenhofen II - SV Münsing 4:0 (2:0)

„Achtbar aus der Affäre“ gezogen haben sich die Münsinger nach Angaben von Ralf Zahn im ersten Vorbereitungsspiel. Der Neu-Kreisligist musste beim Bezirksliga-Aufsteiger allerdings auf dem Kunstrasen antreten, „was für uns immer etwas ungewohnt ist“, räumte der SVM-Coach ein. So lag man gegen die technisch und taktisch hervorragend ausgebildeten Deisenhofener U23 bis zur Pause mit 0:2 zurück. Im zweiten Durchgang spielten die Münsinger im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchaus mutig nach vorne. Gute Chancen wurden jedoch durch Hans Zachenbacher, Luis Hirn und Ferdinand Seitz nicht ausgenutzt. Aber auch Deisenhofen II kam trotz bester Gelegenheiten nur noch zu zwei Treffern. Zahn: „Das Resultat ist in Ordnung, zumal bei uns auch noch fünf, sechs wichtige Leute gefehlt haben.“ (tw)