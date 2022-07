TuS Geretsried: Grelics zieht positives Fazit - „Wir sind enger zusammengerückt“

Von: Thomas Wenzel

Generalprobe vor dem Landesliga-Auftakt: Am Samstag tritt der TuS Geretsried in Neuried an. Unter anderem werden Leonardo Lajqi (beim Kopfball, weißes Trikot) aus privaten Gründen und Robin Renger (Beruf) fehlen. Foto: hans lippert © hans lippert

Der TuS Geretsried kommt gestärkt aus dem Trainingslager am Gardasee. Der letzte Test vor Saisonstart steigt am Wochenende gegen den TSV Neuried.

Geretsried – Gemeinsam trainieren, gemeinsam essen und gemeinsam die Freizeit gestalten – was gibt es besseres für einen Coach, als wenn er sein Fußballteam gleich vier Tage lang zur Verfügung hat? Als „sehr, sehr gelungen“ bezeichnet Martin Grelics deshalb auch den jüngsten Trip des TuS Geretsried an den Gardasee, wo der Landesligist mit 25 Kickern und sieben Offiziellen – darunter auch Abteilungsleiter Ibro Filan und zwei Physiotherapeuten – vier Tage verbrachte.

„Die Bedingungen waren top was das Wetter, das Hotel und die Plätze betraf. Da konnten wir richtig gut und konzentriert arbeiten“, berichtet der Übungsleiter. Überhaupt sei er ein Freund von Sommer-Trainingslagern, „denn in dieser Phase ist ohnehin nicht so viel Zeit für die Saisonvorbereitung“.

Als Schwerpunkt hatte Grelics Übungen zum Spielaufbau festgelegt. „Das lässt sich in so einem Rahmen viel besser und ausführlicher trainieren als unter der Woche daheim“, betont der 36-Jährige. Neben den Einheiten gab es für die Geretsrieder auch die Gelegenheit, mal zwei oder drei Stunden am Gardasee zu verbringen. „Wir sind in diesen Tagen enger zusammengerückt“, hat der Coach erfreut festgestellt.

Spontan hatte sich auch noch ein Vorbereitungsspiel ergeben. Im selben Sporthotel fand nämlich eine Scouting-Veranstaltung des Traditionsvereins AS Rom statt, so dass der TuS gegen eine Auswahl von italienischen Talenten antrat. „Da konnten wir gleich die eingeübten Abläufe testen“, so Grelics, der einen 3:1-Sieg seiner Mannschaft sah. Froh über diese Gelegenheit war er nachträglich auch deshalb, weil das für den heutigen Freitag angesetzte Match gegen Landesliga-Absteiger FC Garmisch nicht zustande kommt: „Sie haben Personalengpässe.“

Der letzte Test vor dem Punktspielstart gegen die SE Freising (16. Juli) findet deshalb am morgigen Samstag um 14 Uhr beim Bezirksligisten TSV Neuried statt. „Wir wollen diese Partie natürlich vom Ergebnis her positiv gestalten“, betont Grelics. Dass seine Schützlinge Gas geben werden, davon ist er überzeugt: „Es geht auch um die Plätze für die Startelf in der Landesliga.“

Während die bisherigen Zugänge Christian Wiedenhofer (Aufbautraining) und Mick Paal (Knieverletzung) dafür momentan nicht in Frage kommen, könnte ein weiterer Neuer auf sich aufmerksam machen: Simeon Zoumis, Jahrgang 2003, hatte als Bub beim BCF Wolfratshausen mit dem Fußballspielen begonnen. In den vergangenen Jahren war er in ganz Europa unterwegs, kickte zuletzt in der Region Sevilla in der höchsten spanischen U19-Liga. Grelics ist angetan: „Ein Talent für die Sechser-Position.“ (Thomas Wenzel)