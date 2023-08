SG Gaißach mit Testspielniederlage zufrieden – für Geretsried-Reserve ist knapper Sieg zu wenig

Von: Rudi Stallein

Durch ein Tor von Vitalij Lux (li.) gewann der TuS II sein Vorbereitungsspiel gegen die SG Gaißach. © rudi Stallein

Die SG Gaißach und die Geretsrieder Reserve trafen in einem Vorbereitungsspiel aufeinander. TuS-Coach Schneider ist mit dem Sieg nicht zufrieden.

Geretsried/Gaißach – Enttäuschung auf der einen, Zufriedenheit auf der anderen Seite: Während Verlierer Thomas Gärner mit der Leistung seiner SG Gaißach/Wackersberg bei der 1:2-Niederlage in Geretsried „sehr zufrieden, auch vom Ergebnis“ zeigte, empfand Hans Schneider die Parte „für den letzten Test enttäuschend“. Viel Stückwerk habe er gesehen, so der Coach des TuS II. „Wir hatten gefühlt die ganze Zeit den Ball, aber nichts damit anzufangen gewusst.“

So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause, aus der die Gäste etwas aufmerksamer zurückkamen. Sechs Minuten nach Wiederbeginn beförderte Thomas Angermeier den Ball nach einer zunächst abgewehrten Ecke wieder hoch vors Tor, wo Florian Hohenreiter mit dem Kopf zur Stelle war und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte.

„Jetzt wissen wir, was in der Kreisklasse auf uns zukommt.“

Fünf Minuten später schob Jonas Gall das Spielgerät nach Vorarbeit von Marko Rados zum 1:1-Ausgleich über die Linie. Vitalij Lux besorgte in der 64. Minute den 2:1-Siegtreffer für den Kreisliga-Aufsteiger.

„Unterm Strich war das zu wenig“, monierte TuS-Trainer Schneider, während sein Kollege mit gutem Gewissen in den Urlaub startete. „Das war ein sehr guter Test für den Saisonstart nächste Woche gegen den ASC Geretsried, den ich auch sehr stark einschätze“, erklärte SG-Coach Gärner. „Jetzt wissen wir, was in der Kreisklasse auf uns zukommt.“ (rst)