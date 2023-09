TuS Geretsried II glücklicher Sieger im „Remis-Spiel“ gegen DJK Waldram

Von: Rudi Stallein

Turm in der Schlacht: TuS II-Torhüter Lukas Günther, umringt von (v. li.) Abdel Kabbaj (DJK), Jonas Kirschner (TuS II), Jakob Münster (DJK) und seinen Teamkollegen Jonathan Bahnmüller und Michael Öttl, beim 1:0-Sieg im Derby in Waldram. © Rudi Stallein

Die Reserve des TuS Geretsried gewinnt das Derby bei der DJK Waldram durch einen Sonntagsschuss von Benjamin Kuqi mit 1:0.

Waldram/Geretsried – Mit einem knappen Erfolg der Gäste endete das Derby zwischen der DJK Waldram und dem TuS Geretsried II. der 1:0-Sieg des Aufsteigers am Ende als glücklich bezeichnet werden darf, darüber herrschte Einigkeit. „Wenn wir nach der ersten Halbzeit 0:2 hinten liegen, dürfen wir uns nicht beschweren“, räumte TuS II-Coach Matthias Herberth ein. Und sein Waldramer Gegenüber Günther Mücke stellte fest: „Ein Unentschieden wäre heute absolut verdient gewesen.“

Unglaublicher Reflex von TuS-Torhüter Lukas Günther

Er wurde einmal mehr Zeuge, wie seine Offensive – nachdem in den Anfangsminuten Christian Walter eine Großchance für die Gäste ausgelassen hatte – auch beste Gelegenheiten nicht zu nutzen wusste. Was vor allem Linie TuS-Torhüter Lukas Günther geschuldet war. Dieser fischte einen über die Mauer gezirkelten Freistoß von Benedikt Bergmoser aus dem Winkel (9.), versagte dann per Fußabwehr Luca Hensel einen Treffer. Seine stärkste Aktion hatte Günther fünf Minuten vor der Pause: Hensel hatte freies Schussfeld, zog kraftvoll ab, aber der TuS-Keeper brachte mit einem unglaublichen Reflex noch eine Hand an den Ball.

Benjamin Kuqi schießt den entscheidenden Treffer

„Wir haben in der Pause besprochen, dass wir in der zweiten Halbzeit mehr Fußball spielen wollten“, erläuterte Co-Trainer Herberth, der zugab, überrascht gewesen zu sein, wie schnell sich das auszahlte. Von hinten heraus lief der Ball kurz nach Wiederbeginn über vier Station zu Benjamin Kuqi, der von halb rechts einen Abschluss wagte. Das Spielgerät nahm eine steile Kurve und senkte sich hinter DJK-Torhüter Florian Schubert zur 1:0-Führung für den TuS ins Netz. Waldram zeigte sich vom Rückstand kaum beeindruckt, suchte weiter sein Glück in der Offensive.

Maximilian Untch trifft nur die Latte

So war vor allem im letzten Drittel der Partie viel Spannung auf beiden Seiten geboten. Nach Ecke von Fabian Bauer traf TuS-Verteidiger Maximilian Untch (65.) nur die Latte, auf der Gegenseite zielte Jakob Münster aus spitzem Winkel übers Tor (76.), ehe der eingewechselte Jakob Bahnmüller nach einem Bergmoser-Freistoß aus dem Halbfeld per Kopfball (77.) die Lattentreffer egalisierte. Mächtig Glück hatten die Gastgeber in der 80. Minute, als Jonas Kirschner die Latte traf und der anschließende Kopfball von Kuqi von einem Abwehrspieler von der Linie geköpft wurde. In den Schlussminuten verhindert Schubert bei Schüssen von Kuqi und Rados einen höheren Rückstand.

DJK Waldram mit Teamleistung zufrieden

„Wir sind mit der Teamleistung heute absolut zufrieden“, fasste DJK-Coach Mücke zusammen. „Spielerisch war vor allem die erste Halbzeit sehr gut, aber uns fehlt derzeit das Spielglück. Wir belohnen uns nicht.“ Matthias Herberth zog ein nüchternes Fazit: „Wenn wir unsere Chancen in der zweiten Halbzeit besser nutzen, wäre es vielleicht früher klar gewesen. So war es am Ende ein glücklicher Sieg. Aber nach den letzten Spielen war das heute ein Schritt in die richtige Richtung.“

DJK Waldram - TuS Geretsried II 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 (48.) Kuqi. – Zuschauer: 100:

DJK: Schubert - Müller, Stingl, Ettenhuber, Kabbaj, Kutz, Thalbauer, Gruber, Bergmoser, Hensel, David Velickovski. Eingewechselt: Schwesig, Münster, Bahnmüller, Schellpfeffer.

TuS II: Günther - Raic, Bauer, Walter, D. Podunavac, Öttl, Kirschner, Fischer, Klein, Kuqi, M. Untch. Eingewechselt: Walser, Bahnmüller, Rados, Kinder, Aleksic.